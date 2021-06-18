滙豐1歐元售法國零售銀行業務　料錄23億美元除稅前虧損

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-18 22:24

滙豐（0005）公布出售法國零售銀行業務。HSBC Continental Europe（HBCE）已就出售法國零售銀行業務，與Promontoria MMB SAS（My Money Group）、其附屬公司 Banque des Caraïbes SA（買方）以及 My Money Bank 在今日簽訂諒解備忘錄，HBCE向買方轉讓資產淨值約為20億美元的相關業務，代價為1歐元（1.22美元）。

該項交易預期將於 2023年上半年完成，滙豐估計出售將產生除稅前虧損約 23 億美元，另加 7 億美元的商譽減值，綜合普通股權一級資本比率下跌約 15 個基點，將會在今年至2023年分階段入帳。

交易完成後滙豐集團的有形淨資產值（包括預估損失但不包括無形資產減值）預計減少約 22 億美元。（資料圖片）

3900名僱員隨同相關業務轉調

HBCE共有244家零售分行網絡，截至去年12月31日，共為80萬名客戶提供服務，客戶貸款結欠為262億美元，客戶存款結餘為231億美元，風險加權資產為71億美元；預期大約 3,900 名 HBCE 僱員將根據相關法律隨同相關業務轉調。

滙豐行政總裁祈耀年表示，出售法國零售銀行業務可讓公司大幅精簡歐洲大陸的業務，加快將歐洲批發銀行業務轉型的步伐，公司致力維持滙豐作爲歐洲大陸領先國際批發銀行的地位，利用集團的全球網絡爲跨國客戶提供對外及對內服務。