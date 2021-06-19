美股｜四巫日美股指數插水　道指跌533點　標普11大板塊全下跌

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-19 07:27

6月第三個星期五是美股結算四巫日，指數齊跌，道瓊斯工業平均指數跌逾530點，標普500 指數11大板塊全部下跌，能源板塊領跌，其次是公用事業板塊和金融板塊；非日常生活消費品板塊， 及信息技術板塊跌幅最小。熱門中概股中，達達（DADA）、網易有道（DAO）漲超5%，鬥魚（DOYU）、金山雲（KC）漲超4%。

美股收市，道指下跌 533 點或1.58%，報33290點；標普500 指數周五下跌 1.31%，報4166.45，納斯達克綜合指數下跌 0.92%，或131點，報14030點。

道指出現成分股出現全盤下跌的罕見景象，Home Depot(HD)收市報跌0.168%，已是表現最好。油股雪佛龍（CVX）跌3.777%包尾。

納斯達克成分股中晶片半導體股表現最差，美光科技（MU）跌4.576%，應用材料（AMAT）跌4.435%；生產光刻機的艾司摩爾（ASML）跌3.972%。而自動化平台Docu升5.3%。

美股各大類資產類ETF中，恐慌指數(VIX) ETF領漲，其次是大豆基金。行業ETF中，銀行業ETF領跌，其次是能源業ET。

美聯儲周三在其 2023 年預測中提出計劃兩次加息，第一次可能會在 2022 年；同時上調了今年的通脹預測，給股價帶來壓力。

本周道指總跌幅超過3%，創下 10 月以來最大單周跌幅。標普500指數繼周一創歷史新高後，連續四天下跌，纍計下跌1.9%，是今年2月26日以來最大單周跌幅。