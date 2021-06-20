消費券｜陳茂波回應四大疑問　料計劃推動儲值支付工具普及應用

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-20 12:18

消費券下月4日起接受登記，財政司司長陳茂波今（20日）在網誌上，再就數個消費券的常見問題作解釋。

1）登記人如何才能符合「在港居住」的要求?「在港居住」的定義是在今年6月18日之前的兩年內曾身處香港，有關做法是考慮到疫情可能影響部份市民回港的安排。在境外升學或參加勞工處推行的「工作假期計劃」，又或參與「綜援長者廣東或福建省養老計劃」、「廣東計劃」或「福建計劃」的長者，都符合申請資格。

2）如果選用八達通登記領取電子消費券，是否僅限個人八達通卡才適用? 不是。無論是實名登記的八達通卡，抑或是普通八達通卡，都可用作登記領取消費券。

3）遞交電子登記後，會否有手機短訊作確認？ 有，短訊會發送至你提供的本地流動電話號碼，列出相關登記的參考編號，以作日後的查閱之用。

4）透過支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」領取第一張、價值2,000元的電子消費券後，可否連同第二張、價值3000元的消費券合併使用，以作大額消費? 可以。

陳茂波指，無論如何消費，可以預期派發電子消費券的計劃將為本地零售、餐飲和服務業市道注入力量，更重要的是推動儲值支付工具的普及應用，全力加速本港電子支付平台的搭建和數碼經濟的發展，並帶動經濟的復蘇。