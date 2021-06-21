聯儲加息時間令市場不安　日股跌幅擴至近3%　港股料難逃一跌

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-21 09:28

美股上周五急挫，全周計道指挫3.5%，為去年10月以來最差的一周表現，市場對聯儲局加息時間充滿疑惑，有官員指最快明年首次加息。今早亞洲市場開市，日股率先急挫近3%，港股今日勢低開，考驗28500點支持。同時，目前美債息的走勢，對銀行股息差走勢不利。

目前美債息的走勢，對銀行股息差走勢不利。﹙資料圖片﹚

美股上周五跌勢全面，三大指數挫0.9%至1.6%，一來是適逢四巫日（即美國個股選擇權及期貨，指數選擇權及期貨結算的日子），增添股市波動，二來是由於一向立場支持寬鬆貨幣政策的路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德意外「放鷹」，預計美國將在明年底首次加息，較早前聯儲局點陣圖預測的加息時間更早。不過其後又有另一聯儲官員提倡不要急於加息，要保持耐心。

目前市場的波動，反映投資者對於美國的加息態度顯得無所適從。本周將有數位聯儲官員發表講話，當中最具份量的，會是今晚有聯儲貨幣政策永久投票權的紐約聯儲主席Williams，值得投資者留意。

市場一向最忌諱不確定性，今早亞洲市場開市，日股低開1.6%後，跌幅擴大至近3%，不過日圓跌勢喘定，最新報110.2，較上日回升0.06%。

上周五美銀和花旗等美國銀行股普遍走低，受累孳息率曲線趨平。（VCG）

美債息走勢不利銀行股

今日要留意銀行股的表現，主要原因是美國債息的走勢，對銀行的貸款盈利能力不利。聯儲局正部署「收水」，債市出現了短期國債收益率上漲、長期國債收益率下降的現象，令到孳息率曲線趨平，反映投資者在聯儲局「放鷹」後，押注未來通脹步伐將會放緩，以及經濟增長轉弱。

當短期和長期利率之間的利差縮小時，銀行的利差會受壓，對貸款收益造成壓力。上周五美銀和花旗等美國銀行股普遍走低，高盛股價更跌逾3.5%，料令近期走弱的本港銀行股雪上加霜。