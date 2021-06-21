恒生指數低開299點　小米吐逾1%　滙豐瀉逾2%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-21 09:29

港股踏入「六絕月」下旬，從本月首個交易日與上周五相比，恒生指數已累跌667點，29,000點大關得而復失。日本股市早段下跌，日經平均指數最今早曾急跌逾800點，最新報28131點，險守28000點。恒指表現又如何？

本周焦點，將會是鮑威爾周二發表講話，同時，美國通脹數據也是焦點之一。

【09:20】恒生指數低開299點

恒生指數低開299點或1.04%，報28501點。恒生科指低開86點或1.07%，報7955點。恒生國指開報10546點，跌99點或0.94%。大市暫成交額65.82億元。

重磅科技股京東（9618）開跌近3%，報278元；網易（9999）挫逾3%，報168.1元；阿里巴巴（9988）微跌0.5%，報206元；騰訊（0700）亦跌0.5%，報600元；美團（3690）跌1.6%，報296.8元。

富時羅素上周收市後換馬，納入富時中國50指數的小米（1810）開跌1.4%，報28.4元。

金融股方面，滙豐（0005）開跌2.44%，報46.05元；友邦（1299）亦跌1.05%，報94.2元；平保（2318）挫1.6%，跌至30天低位，報76.2元，港交所（0388）亦挫1.45%，報463元。