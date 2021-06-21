港股跌幅略收窄　科指險守7900點　毛記葵涌突飆一成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-21 15:20

港股踏入「六絕月」下旬，從本月首個交易日與上周五相比，恒生指數已累跌667點，29,000點大關得而復失。日本股市早段下跌，日經平均指數最今早曾急跌逾800點，最新報28131點，險守28000點。恒指表現又如何？

本周焦點，將會是鮑威爾周二發表講話，同時，美國通脹數據也是焦點之一。

【15:16】內地股市先跌後升

內地股市漲跌不一，上證指數收市報3529點，全日收升4點或0.12%，成交額4,265.63億元人民幣。深證成指亦收升57點或0.4%，收報14641點，成交額5,877.17億元人民幣；兩市合共1.01萬億元人民幣。

滬深300指數則全日跌12點或0.24%，收報5090點；創業板指收報3270點，全日收升31點或1%。

【14:57】手機設備概念股造好 丘鈦曾飆逾一成半

恒生指數最新報28446點，跌354點或1.23%；恒生科指亦挫111點或1.38%，報7930點。大市成交額暫錄得1,267.15億元。

市傳供應鏈公司收到華為Mate50手機設計方案，利好概念股表現。丘鈦科技（1478）一度炒上高見15.4元，創30天新高，最新報15.2元，仍升13.6%；瑞聲（2018）亦揚4.4%，見57.8元，最新升3.3%，報57.2元；舜宇（2382）則先升後跌，曾高見235元，現跌0.7%，報227元。

思摩爾（6969）一度跌逾一成，插至近八個月低位見39.5元，現仍挫7.17%，報40.8元，成交額16.61億元。

個別媒體股午後炒高，毛記葵涌（1716） 午後突升一成，最新報1.34元，成交額1,047萬元；東方報業（0018） 現升13.85%，最新報0.74元；有線寬頻（1097） 現升12.7%，最新報0.087元。

【13:24】港股午後跌幅加劇

港股在午後跌勢加劇，最新報28340點，跌460點，科指最新報7903點，跌137點，國指最新報10500點，跌145點。

【12:10】ATMJ齊挫

港股反覆向下，恒生指數半日跌387點或1.35%，中午收報28413點；恒生科指收報7916點，跌124點或1.55%；國企指數收報10533點，跌112點或1.06%。大市半日成交額885.64億元。

重磅科技股京東（9618）半日跌3.07%，中午收報277.6元；網易（9999）插4.5%，收報165.9元；阿里巴巴（9988）微跌0.9%，收報205.2元；騰訊（0700）大跌2.2%，收報589.5元；美團（3690）跌1.5%，收報296.2元。

中資電訊股逆市向好，中電信（0728）半日揚8.6%，中午收報2.53元；中移動（0941）升近3%，收報48.75元；聯通（0762）升1.5%，收報4.19元。

汽車股逆市造好，吉利（0175） 半日升4.6%，中午收報25.1元；長汽（2333） 亦升6.4%，收報24.9元。

藥明生物（2269） 半日曾創新高，中午收報138元，升4.5%。

滙豐（0005）半日挫4.34%，收報45.15元。

【11:30】中資電訊股逆市向好

恒生指數最新報28423點，跌377點或1.31%；恒生科指最新報7920點，跌121點或1.51%。大市成交額808.9億元。

汽車股造好，吉利（0175）飆逾半成；比亞迪（1211）最新升1%，長汽（2333）飆逾7%。

舜宇（2382）升0.52%，報229.8元。

中資電訊股逆市向好，中電信（0728）通過調整派息政策議案，今年派息比率為60%，另外明年起宣派中期息，最新揚逾8%；中移動（0941）升逾2%；聯通（0762）升1.7%。

【10:40】日股瀉逾千點 失28000關

日經平均指數插逾千點，失守28000點，最新報27947點，跌1016點或3.51%。

港股最新跌260點或0.91%，報28540點；恒生科指跌60點或0.76%，報7980點。

【10:15】思摩爾一度插逾9%

思摩爾（6969）一度插逾9%，低見39.75元，最新報40.1元，仍跌8.76%。早前內地公布為保護未成年人免受煙侵害，將會持續加強網絡監察，嚴格查處向未成年人售煙違法行為。

【10:10】滙豐挫近4%

中國電信（0726）飆逾7%，最新報2.51元，升7.7%。

滙豐（0005）挫近4%，報45.4元。

恒生指數跌幅收窄至近300點，最新報28521點，跌279點或0.97%。

【10:00】內地股市向下

內地股市亦向下，上證指數開市報3515點，最新報3516點，跌8點或0.24%；深證成指開市報14563點，最新報14580點，跌2點或0.02%。

滬深300指數最新報5073點，跌28點或0.57%；創業板指最新報3238點，跌1點。

【09:56】日經平均指數挫近3%

亞太區股市下挫，日經平均指數最新報28112點，跌852點或2.94%；韓國KOSPI指數微跌22點或0.67%，報3245點。

三井住友（8316）跌1.5%；三菱東京銀行（8306）跌2.3%；迅銷（9983）跌3.3%；軟銀（9984）跌3.4%；KOSE（4922）跌2.6%；資生堂（4911）跌2.6%；日產（7201）跌3.9%。

【09:51】中國電信飆逾6％

中國電信（0726）飆逾6％，報2.47元。該公司公布，董事會審議並通過了關於調整公司派息政策的議息，同意公司2021年度以現金方式分配利潤不少於該年度公司股東應佔利潤60%。

公司又指出會調整派息安排，從明年起宣派中期息。

【09:45】藥明生物飆逾半成

恒生指數最新報28480點，瀉320點或1.11%；恒生科指亦跌108點或1.35%，報7932點。大市成交暫錄得223.74億元。

騰訊（0700）續跌1.4%，報594.5元；小米（1810）亦跌近2%，報28.3元。

藥明生物（2269）一度飆逾半成，高見140元，最新報136.4元，仍升3.26%，成交額9,290萬元。

吉利（0175）飆逾4%，高見25元，最新報24.95元，仍升3.96%。比亞迪（1211）微升0.34%，報233.2元；長汽（2333）亦升3.8%，報24.3元。

【09:20】恒生指數低開299點

恒生指數低開299點或1.04%，報28501點。恒生科指低開86點或1.07%，報7955點。恒生國指開報10546點，跌99點或0.94%。大市暫成交額65.82億元。

重磅科技股京東（9618）開跌近3%，報278元；網易（9999）挫逾3%，報168.1元；阿里巴巴（9988）微跌0.5%，報206元；騰訊（0700）亦跌0.5%，報600元；美團（3690）跌1.6%，報296.8元。

富時羅素上周收市後換馬，納入富時中國50指數的小米（1810）開跌1.4%，報28.4元。

金融股方面，滙豐（0005）開跌2.44%，報46.05元；友邦（1299）亦跌1.05%，報94.2元；平保（2318）挫1.6%，跌至30天低位，報76.2元，港交所（0388）亦挫1.45%，報463元。