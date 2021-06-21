經濟學家料全球供應鏈危機或持續至2022年　將進一步推高通脹

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-06-21 15:12

過去一段時間，供應緊張導致從半導體到運動褲在內的各種產品出現短缺，並給企業帶來了挑戰，目前這種狀況正在加劇，這在加大通脹壓力的同時，也考驗着美聯儲繼續刺激經濟增長的決心。

據《財聯社》報道，經濟學家和企業高管現在表示，供應鏈中斷、關鍵勞動力短缺以及多輪財政刺激措施推動的需求復甦將持續到2021年年底，甚至更長時間。

美國企業所受的壓力幾乎沒有緩解跡象，尤其在製造業。根據美國供應管理協會發布的5月Markit製造業採購經理人指數（PMI），儘管新訂單和積壓訂單加速增長，生產和招聘速度仍較前月放緩。

儘管宅在家中的消費者對商品的需求激增，但美國的工廠活動從疫情中恢復的速度一直緩慢。製造業產出繼4月份下降0.1%後，5月份上升了0.9%，包括採礦和公用事業在內的整體工業產出仍比大流行前低1.4%。

2020年美國人因疫情而呆在家中，對商品的需求激增，導致供應緊張。與此同時，疫情還擾亂了製造商及其供應商的勞動力供應，導致各行業原材料短缺。而2021年，隨着越來越多的美國人接種疫苗，經濟重新開放，需求進一步強勁，這加劇了美國供應鏈危機。

不止在美國，供應短缺已經成為一個全球性的問題。亞洲一些國家疫情捲土重來加劇了航運延誤，令本已嚴峻的「缺芯危機」雪上加霜。

分析師重新考慮供應鏈前景

就在幾個月前，許多經濟學家和企業還認為，本次復甦將與此前類似，供應緊張會短暫推高物價，直到生產商設法提高產量。但持續的勞動力短缺、運輸延誤、大宗商品價格上漲以及消費者對商品的需求持續強勁，讓他們不得不重新考慮。

投行傑富瑞的首席經濟學家Aneta Markowska指出，即使在最樂觀的情況下，供應緊張也不會在12個月內結束，甚至隨着家庭為返校購物做準備，這種情況可能會惡化。該行預計，到今年9月，有可能會出現嚴重的商品短缺。

國際金融協會（Institute of International Finance）也在近日發佈的一份報告表示，推高全球產品成本的供應延遲可能會持續到2022年，從而加劇通脹擔憂。

美聯儲面臨考驗

6月16日，美聯儲官員將今年年底的通脹預期由3月份的2.4%上調至3.4%。

鮑威爾指出，需求正逐步升温，而勞動力、原材料的短缺和其他限制因素可能會減緩供應鏈恢復，從而推高通脹，這種情況可能比我們預期的要更持久。

美聯儲官員此前曾多次表示，他們預計目前的供需不匹配是暫時的，2022年通脹會消退。但如果庫存緊張和供應短缺持續到2022年，給通脹帶來更大壓力，官員們可能會面臨壓力，不得不較原計劃更早地改變他們的寬鬆貨幣政策。