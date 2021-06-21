渣打：大灣區大型製造商經營復甦更接近疫前水平

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-21 14:48

渣打發表調查報告指出，中國粵港澳大灣區製造商今年的訂單、銷售等指標都在復蘇，其中大型製造商的經營狀況更加接近疫情之前的水平。此外，受訪者對產能轉移到海外的意欲下降，只有半導體制造商更願意外移。

據《路透》報道，渣打於3月中至5月中，就營商環境和前景訪問了超過220名製造商，他們的總部多數設在香港、台灣或中國大陸，並在大灣區運營業務。

報告指出，受訪者預計，調查的五個關鍵績效指標：訂單、銷售、招聘、工資和資本支出將比去年有所改善，反映了中國全國範圍內疫後的穩定復蘇趨勢。而大型製造商的經營狀況更接近疫前的水平，並且看起來在2021年將會超過小型受訪者。

報告寫道：「與前幾年相比，各行各業的反應差異似乎沒有那麼明顯；儘管如此，半導體制造商似乎更願意將產能轉移到海外。」

報告並指出，「我們的客户最關心的是疫情的復蘇，他們對中國和亞洲其他地區的市場前景變得更加樂觀，大多數人預計2021年底美元兑人民幣將在6.3至6.7之間。」

儘管對重新加速招聘有預期，但更多受訪者認為招聘員工比一年前更容易；今年工資平均增長2.9%，也仍然低於疫情之前的速度。這表明勞動力市場持續疲軟，這意味着製造商搬遷工廠和/或進行產業升級的緊迫性降低。

將工廠遷移感興趣者下降

與一年前相比，受訪者似乎不太熱衷於將工廠遷往海外。除了勞動力壓力減弱外，中國經濟的快速復蘇也可能激勵製造商留在本土；最近一些潛在搬遷目的地的疫情恢復也可能起到了作用。儘管缺乏搬遷的緊迫性，調查顯示，多元化的結構性理由仍然很強。

越南再次成為客户最青睞的搬遷目的地，其次是柬埔寨和孟加拉國。多年來，由於投資因成本上升而從中國分流，東盟經濟體已經受益；東盟還提供了新的市場潛力、有吸引力的稅收優惠和自貿區相關的好處。然而，企業現在把生產能力的多樣化作為他們從中國遷移出去的主要原因。

調查還顯示，在東盟已有生產的受訪者看到從中國分流到東盟業務的訂單在增加（約32%），而去年只有17%。超過30%的受訪者表示，由於中美貿易戰和新冠疫情，他們計劃在東盟增加產能；45%的在東盟投資的企業表示，他們對自己的舉措感到滿意。

渣打預計，隨着時間的推移，東盟將在全球投資和出口中佔據越來越大的份額。

人民幣國際化促與港跨境融合

調查除了反映出企業從疫情中恢復過來，更多受訪者表示對大灣區的長期信心比一年前更強。大多數人（66%）認為大灣區在幾年後會帶來新的商業機會，比一年前的58%要高；這可能反映了製造商對大灣區越來越熟悉，因為調查的許多公司可能已經在該地區經營了很長時間。

在疫情之後，大灣區的工廠迅速重新開工，也顯示了其作為熱衷於開發中國本土需求的公司主要生產基地的可靠性。渣打相信，大灣區將能夠實現客户的高期望值，這要歸功於其製造業以外的廣泛增長動力：龐大的（且仍在增長的）人口；強有力的政策支持，包括承諾增加研發相關支出以推動創新；以及加速金融開放和人民幣國際化，這應促進與香港的進一步跨境融合。