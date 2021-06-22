橋水Ray Dalio：美經濟存過熱風險　市場正製造泡沫

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-22 08:39

美國前財政部長薩默斯和橋水創始人達利奧（Ray Dalio）在卡塔爾經濟論壇上表示，美國面臨一段時期的經濟過熱和通貨膨脹，可能會威脅到經濟復甦，儘管美聯儲暗示會在發生之前介入。

《新浪財經》報道，達利奧説，「對於美聯儲收緊政策一事，説易行難，我也認為他們應該這麼做，但市場非常敏感，經濟也非常敏感，因為資產的持續期已經相當相當長。即使最輕微的剎車也可能傷害到市場，並傳導至經濟」。

達利奧表示，他認為美聯儲收緊政策不會對市場「沒有大的負面影響」。

美聯儲官員上周意外加快了潛在加息的時間表，提高未來三年通脹預期，並開始討論應該何時及如何縮減每月1200億美元的資產購買規模。道瓊斯指數上周（6月14日當周）下挫3.5%，創10月以來最大周跌幅。

薩默斯表示，「2月份市場的共識預期是今年通脹率會略超2%，如今我們看到，僅今年前五個月，通脹率已經高於這個水平了」。

達利奧表示，相比潛在3%的通脹率，他更擔心金融資產價格的上漲。 標普500指數周一（6月21日）停止連續四天的下跌，道瓊斯指數有望創下3月以來的最大單日漲幅。

「周圍有大量的流動性，資產回報率難以達到合理水平，」達利奧説， 「我認為我們正在製造一種泡沫。」