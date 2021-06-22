港股28500點爭持　騰訊、美團跌逾2%　「三桶油」撐市｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-22 11:09

隔晚美股三大指數向好，市場消化聯儲局官員的鷹派取向，道指飆逾500點，收市報33876點；納指收報14141點，升111點或0.79%；標指亦升58點或1.4%，收報4224點。亞太股市今早全線反彈，截至09時20分，日經平均指數最新彈近600點或2.11%，報28603。韓國KOSPI指數最新升17點或0.55%，報3258。

【11:05】ATMX齊挫

騰訊（0700）昨（21日）錄得高達40.58億元北水淨沽，今早受壓，最新跌2.1%，報578元。美團（3690）跌2.2%，報295.2元；阿里巴巴（9988）跌1.07%，報203.2元；小米（1810）跌1.4%。

比亞迪（1211）吐2.4%，報226.8元。

恒生指數最新報28484點，跌4點。

【10:25】時代天使飆逾半成

半新股時代天使（6699）一度飆逾6%，高見418元，最新報414.4元，仍升5.4%。

其他醫療器械板塊股亦反彈，愛康醫療（1789）升超22%，春立醫療（1858）升逾29%，威高股份（1066）升近一成；康基醫療（9997）升超12%；微創醫療（0853）升近6%。

恒生指數最新報28481點，跌7點或0.03%。

【10:05】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證指數開市報3539點，最新升21點或0.61%，報3550點；深證成指開市報14678點，最新跌5點或0.04%，報14635點。

滬深300指數最新報5101點，升10點或0.22%；創業板指最新跌21點或0.65%，報3249點。

【09:55】毛記插逾6%

恒生指數開市後倒跌，最新跌107點或0.38%，報28381點；恒生科指亦跟隨倒跌102點或1.28%，報7853點。成交額暫錄得257.04億元。

傳媒股毛記（1716）插6.5%，報1.29元；東方報業（0018）則逆市上揚5.3%，報0.79元；經濟日報（0423）亦升0.8%，報1.22元。

國際油價造好，石油股跑贏大市，中石油 （0857） 飆逾半成，報3.61元，；中石化 （0386）漲4.3%，報4.12元；中海油 （0883） 亦升2.4%，報8.88元；中海油服務（2883）升5.3%，報6.98元。

藥明生物（2269）回吐1.8%，報134.9元。

汽車股方面，吉利（0175）挫1.8%，報24.6元；長汽（2333）亦瀉3.3%，報23.8元。

【09:20】恒生指數高開86點

恒生指數高開86點或0.3%，報28575點。恒生科指微升5點或0.07%，報7961點。恒生國指開報10568點，升20點或0.19%。大市暫成交額24.74億元。

重磅科技股方面，阿里巴巴（9988）開跌0.7%，報204元；騰訊（0700）亦跌0.3%，報589元；美團（3690）則升0.33%，報302.8元；小米（1810）開跌0.4%，報27.85元。

金融股反方面，平保（2318）微升0.6%，報76.5元；滙豐（0005）亦升0.7%，報45.85元；友邦（1299）漲0.9%，報94.5元；港交所（0388）上揚1%，報464.6元。

中石油（0857）開升2.3%，報3.5元。中海油（0883）漲1.7%，報8.82元。中石化（0386）亦升1.8%，報4.02元。