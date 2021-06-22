美股急彈三個月來最急　港股料上試十天線　銀行股借勢回升

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-22 10:02

美股隔晚出現技術反彈，道指錄逾三個月最大升幅，避險資金再度由債市回流股市，美債息極速轉向，由跌轉升，不過相信港股今日只會輕微反彈，初步看收復十天線（約28650點）。

原因是上日港股在A股支撐下，恆指表現較亞洲區內為佳，全日收市報28489點﹐跌1.08%（相較之下，日股急挫逾3%；台股跌逾1.5%）。

美股上周急跌後，昨晚出現技術反彈。美聯儲上周議息「放鷹」，令三大指數上周下挫，道指及標普500指數各下跌3.45%和1.91%，分別是去年10月與今年2月以來最差。不過，隔晚三大指數反彈0.8%至1.8%，當中以連跌五日的道指反彈幅度最急，走高586點或1.8%。至於標普500指數全部11個行業指數均上漲，能源股上漲逾4%，漲幅最大，主要受惠國際油價攀升至近三年新高。

油價方面，伊朗強硬派贏得總統大選，與美國就結束原油制裁的談判結束，相信油市供應短時間內難以恢復，油價向好，中資「三桶油」表現值得留意。特別是中石油，上周獲摩通上調目標價至4.7元，評級「增持」，並指今年以來股價升約逾50%，跑贏該行覆蓋的內地能源行業。

美長債息波動率急增 銀行股料有反彈、無升勢

聯儲局多名官員隔晚就通脹議題講話，聯儲局主席鮑威爾重申通脹會向長期目標回落，繼續對就業前景表示樂觀。美國債息見回升，當中30年期美債息尾段彈上2.11厘，急升10.1基點；10年期美債息漲至1.501厘。債息回升，相信有助上日急跌的銀行股借勢回升，當中滙豐銀行（0005）的美股ADR較港股收市價高出1%。

不過，要留意自上周美聯儲議息後，美國債市波動極大，特別是長期債息，動輒升破跌穿重要阻力位，上日亞洲時段，一度跌穿2厘，為2月以來首次後，其後於美股時段又急速反彈重上2.1厘，反映投資者對聯儲的收水態度無所適從。銀行股對美債息走勢極為敏感，在聯儲立場及通脹前景明朗前，相信股份仍處於有反彈、無升勢的格局。