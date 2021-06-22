美銀：原油2022年可能衝擊每桶100美元　因需求反彈

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-22 14:31

《新浪財經》報道，美國銀行表示，隨着旅行需求反彈，油價2022年可能飆升至每桶100美元。這是主要預測機構中迄今對油價最強勁的預期。

該行在一份報告中表示，隨着經濟復甦提振燃油消費，同時新產能投資受到環境問題的影響，2022年的全球原油消費將繼續超過供應。

該行駐紐約的大宗商品研究主管Francisco Blanch表示，「有很多被壓抑的石油需求準備好釋放。」布倫特原油期貨周一接近每桶74美元。

儘管從大宗商品交易商Trafigura Group到高盛等其他機構已經預測，在合適條件下，油價可能再度觸及每桶100美元，但美國銀行上述預測是迄今為止最堅定的。如果原油價格真的重返三位數，將是2014年以來首次。

日益看漲的油價前景正給沙特和俄羅斯牽頭的OPEC+聯盟增加壓力。後者將在下周舉行會議，考慮恢復在疫情期間減掉的部分產量。美國銀行表示，OPEC+聯盟的短期前景光明。隨着公共交通難以跟上額外的出行需求，促使乘客更多地使用私家車，2022年石油消費將得到提振。

該行表示，即使是遠程辦公的持續普及，也不會像預期的那樣降低油耗，因為在家工作的人白天會用汽車來辦理私事。Blanch表示，「在很多情況下，在家工作意味着在『汽車上工作』」。

與此同時，該行預計新的石油供應將繼續受到限制。股東將向大型公司施壓，要求他們投資可再生能源，或敦促頁岩油開採商返還現金，而不是用於開發新鑽井。