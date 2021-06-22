美聯將向中央專業部門及前線文職同事派上半年花紅　下月公布金額

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-22 19:30

美聯集團（1200）發出正面盈利預告。在主席黃建業為首的管理層領導下，業績呈現大幅躍進。截至2021年5月31日止五個月，錄得權益持有人應佔綜合淨溢利約1.6億元；及預期截至2021年6月30日止六個月將錄得權益持有人應佔綜合淨溢利，對比截至2020年6月30日止六個月之權益持有人應佔綜合淨虧損約2,400萬元。

美聯集團為感謝及獎勵眾同事的辛勤付出，提早宣佈，將向中央專業部門及前線文職同事發放上半年花紅，具體金額將於7月內公佈。

美聯集團副主席黃靜怡表示，上半年本港住宅市場出現「量額齊升」的盛況，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，截至6月21日止，一手私樓及二手住宅註冊量已錄38,510宗，較去年上半年升約35%，已創自12年下半年後的新高；期內註冊金額錄約3,660億元，更較去年上半年大升近51%，已創自97年上半年後新高。集團早已洞悉樓市商機，無懼疫情仍然困擾香港，於去年已採取前瞻性部署，積極提升銷售團隊戰力，提拔有為者晉身前線管理階層；後勤勇於面對疫境，竭盡全力維持集團正常運作。集團於疫情下持續強化天地人網，吸納各行各業人才加盟。

她又指出上半年至今，美聯集團已增聘逾1,700名新員工，上下士氣高昂，成功於多個新盤項目爭取佳績，一手及二手市佔再度齊升。美聯集團業績持續躍進，有賴前線後勤群策群力，故提早公佈發放上半年花紅，以鼓勵大家下半年繼續努力，冀分享更豐碩成果。