美股｜納指創新高　富途飆8.38%　比特幣低位反彈一成重上三萬三

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-23 04:53

由於比特幣盤中反彈，以科技股為主的納指攀升至歷史新高14269.77點。成長型科技股週二領漲市場，大數據分析公司Splunk(SPLK)飆升11.25%，自由職業配對平台Upwork（UPWK）上漲 11.04%，健身創科平台派樂騰（PTON）漲8.38%。中概股富途（FUTU）漲8.38%，重上160美元以上；電車三寶大跌，小鵬（XPEV）跌8.343%，蔚來（NIO）跌5.182%，理想（LI）跌3.919%。

美股收市，藍籌股道瓊斯工業平均指數漲 68.61點 或0.2%報33945.48點。標普 500 指數上漲 21.65點或0.51%報4246.44點，納指數收復早前跌幅創下盤中新高，收市上漲 0.79%或111.79點，報14253.27點。

比特幣昨晚短暫跌破 30000 美元後反彈，今日凌晨兩點半重上33000美元水平。隨著其低點反彈一成。持有大量比特幣的特斯拉股價一度上漲 1%，其後漲幅收窄，收市報漲0.46%。

美聯儲主席鮑威爾週二在眾議院就央行應對大流行的措施作證。他在周一晚間聽證會前發表的講話透露，美聯儲局準備很快開始討論取消在大流行期間採取的刺激措施。然而投資氣氛未見受影響，指數創下盤中新高。鮑威爾看好經濟復甦，並認為通脹只是暫時的。