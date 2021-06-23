恒指半日升412點　車股發力吉利飆逾7%｜持續更新

聯儲局主席鮑威爾於周二（22日）於美國國會出席聽證會時指出，不會因擔心可能出現通脹而先發制人地加息。受到其言論帶動，美國三大指數均高收。亞太區股市今早亦承接美股升勢而普遍上揚，其中日本股市曾收復29000點。
【12:15】
恒指半日升412點，報28721點，國指報10619點，升149點，科指報7958點，升146點，成交額為808.4億元。
汽車股今早表現強勁，吉利（0175）升7.4%，報26.8元，長城（2333）升7.6%，報25.55元，東風（0489）升0.8%，報7.17元。
手機設備股亦上揚，舜宇（2382）升6.5%，報237.8元，瑞聲（2018）升3.5%，報59.9元，鴻騰（6088）升2.9%，報2.1元。
科技股亦上揚，美團（3690）升4.6%，報306.2元，阿里（9988）升1.9%，報206.8元，騰訊（0700）升1.1%，報580元。
安踏（2020）升3.1%，中午收市報181.8元。
【11:56】
港股升幅擴大至逾400點，恒指最新報28746點，升437點，國指最新報10629點，升159點，科指最新報7969點，升157點。
【11:34】
港股升幅進一步擴大，恒指最新報28687點，升378點，國指最新報10597點，升127點，科指最新報7937點，升125點。
吉利（0175）升6.6%，報26.6元，舜宇（2382）升6.3%，報237.2元，藥明（2269）升4.4%，報141元。
【10:11】
恒指升幅擴大，最新報28503點，升193點，國指最新報10550點，升80點，科指最新報7878點，升66點。
醫藥股普遍上揚，復星（2196）升3.6%，報58.75元，康希諾（6185）升11.6%，報411.6元，國藥（1099）升2%，報23.2元。
【09:25】
港股高開，恒指報28468點，高開158點，國指高開52點，報10522點，科指最新報7868點，高開56點。
騰訊（0700）高開1.1%，報580元，阿里（9988）報205元，高開1%，美團（3690）高開1%，報295.8元。
銀行股方面，滙豐（0005）報45.65元，跌0.2%，恒生（0011）跌0.1%，報151.7元。
昨日跑出的油股，今日續上揚，中海油（0883）高開0.4%，報8.95元。