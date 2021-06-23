台積電陷「兩難境地」　4個月來跌近兩成　專家：非最佳進場機會

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-23 17:27

如果說石油是過往工業發展的關鍵，半導體則是未來科技發展的關鍵，據《彭博》引述市場調查機構的研究指，半導體上月由訂貨到付運，時間進一步延長7日至126日，是有紀錄以來最長交貨周期。

報道又指，交貨周期延長，除因為半導體需求趨勢，亦可能反映用家憂慮晶片短缺而過度落單，導致供不應求。

據Trendforce統計，半導體龍頭台積電（TSM）營收佔比56%，位居全球第一位。不過現時台積電的股價進入罕見的回調狀態，股價自2月中旬以來跌超18%，昨晚收市報114.33美元，對於投資者而言，現時是最佳的進場機會嗎？

分析師：台積電股價被高估

Susquehanna Financial Group高級股票分析師Mehdi Hosseini表示，在過去20多年間一直都關注著台積電的股票，又指其是A+級公司，不過不能忽視近期半導體行業所面臨的挑戰，也不能忽視該公司高昂的股價。

Mehdi Hosseini認為，由於台積電的利潤率已經接近峰值，因此公司未來增長需要銷量提升的帶動，但短期內對於台積電來說是一項挑戰。不能僅僅因為台積電是一家好公司，就讓其不斷提高市盈率倍數，尤其台積電股價遠超標普500指數。

部分基金經理警告，半導體的近期需求可能無法達到分析師對未來幾個季度的樂觀預期。持有台積電的股票的Rondure Global Advisors的CEO Laura Geritz認為，目前有比台積電更好的投資機會，如果揭開該公司增長的本質，就能意識到台積電股價被高估。

FSSA投資管理公司的執行合夥人Martin Lau表示，台積電等優質的成長型企業的估值明顯上升，部分原因在於半導體需求的不斷增長，以及同時期嚴重的供應短缺。從周期的角度看，現在並不是買入台積電股票的最佳時機，不過，從長期來看，仍對台積電的股票持樂觀態度。

目前台積電半導體製程，最細已研製3納米製程，預計於2022下半年開始量產。（台積電網頁截圖）

台積電擴大開支 邁向全球化佈局

隨著各大企業、各國政府部門推進半導體發展大計，台積電維持優勢的代價也變得越來越高昂。半導體行業為了滿足需求的增長擴大開支，此舉可能會降低行業利潤率。

台積電生產全球幾乎所有最先進的晶片，當中包括很多成熟製程的晶片。目前台積電半導體製程，最細已研製3納米製程，預計於2022下半年開始量產。

據《華爾街日報》報道，過去幾年，台積電已成為全球最重要的半導體公司，對全球經濟有巨大影響。該公司的市值約為5,500億美元，位居全球企業市值排行榜第11位。

不過，台積電總裁魏哲家於4月表示，公司預計3年投資1,000億美元，以支持先進半導體技術的製造與研發，以滿足客戶需求。又指，將在全球不同的地點開始建新廠，有幾個晶圓廠新選址，同時也會在現有的晶圓廠中擴充先進製程和成熟製程兩種技術。

台積電擴產除了主要在台灣之外，最為外界熟知就是美國亞利桑那州建廠中的5納米亞利桑那州廠，預計2024年開始量產；南京廠亦展開建置28納米的成熟製程產能，預計2022年下半年開始量產。

早前據台灣媒體報道，台積電已確定會赴日本投資建晶圓廠，並就在德國建廠展開評估，布局全球化。

台積電劉德音：美國試圖轉移供應鏈 將導致生產成本增加

台積電董事長劉德音在參加一檔名爲《60分鐘》的節目時表示，台積電理解美國對半導體製造產業鏈集中在亞洲的擔憂，但美國最應該做的是加大在科研、人才培養上的投入，而不是試圖轉移產業鏈。

他又指，美國作為全球半導體強國，當前應該重視研發，追求在技術領域跑得更快更遠，而不是專注於產能的轉移，美國並不具備這樣的生產力。此舉不僅額外增加生產成本，而且還減慢了半導體創新的步伐，從而遏制了全球合作的可能性。