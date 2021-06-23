騰訊反彈力弱　未收復250天牛熊線　專家拆解北水連沽8日因由

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-23 17:41

「股王」騰訊（700）自受中國監管及業績後，股價一直反覆走弱，今日﹙23日﹚雖回升約1.6%，報582.5元，但反彈力度不足，跑輸今日恒生科指的升近2.7%，更是第二日失守250天線（約588.5元）。分析指，北水連日沽出騰訊或因半年結因素，以及部分內房沽出科技股用作還息。

北水連沽9日騰訊，今日再沽17.7億元，累沽達132億元。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，科網股表現較差，「北水連日沽貨料或因半年結因素，部分內房或要沽出科技股來還息。不過，目前未見壞消息再有發酵，監管當局又未見再出手，希望可跟大市回升。」

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛接受訪問時表示，騰訊有二大痛點，一是「反壟斷法」未完，市場對其存擔憂；二是公司近來亮點較少，投資者向來期待騰訊有新的增長動力，但目前未見有，「市場非一面倒看淡，但亦非興奮，今日大市大升，但騰訊反彈力弱，就可得知了」。

羅尚沛表示，騰訊有二大痛點，一是「反壟斷法」未完，市場對其存擔憂；二是公司近來亮點較少，未有明顯增長動力。（張浩維攝）

專家看法分歧 最淡下試540元

阮子曦認為騰訊料守到560元，不過回升力欠奉，要有耐性等待，待半年結後才可回升。「騰訊現價也可以買，估值算可以，亦買得舒服，短期內可重上600元，不過要大升則要待茅台或抱團股再升，香港大型科技股才有大升的機會」。

羅尚沛則不太看好騰訊，「騰訊現時股價580元未必守得住，下一級恐反覆下試540元。對於有貨的投資者，應有錢賺便賺了，如果現時錄得虧損的，就自設止蝕位沽貨」。

美國納指昨日創歷史新高，本港大型科技股未見受惠。（VCG）

納指創新高 「反壟斷法」令港大型科網股不再跟升

問及美國納指昨日創歷史新高，本港大型科技股未見受惠，是否代表市場對香港科技股的估價方法已與美國科技股的估價方法明顯不同？

羅尚沛認為，自中國推行「反壟斷法」後便不再有「美國科技股帶升港股科技股」的邏輯，如果要投資納指，本港不少的相關產品如ETF和窩輪等等，不用再開戶口般麻煩。

阮子曦則指，港股科技股已不再跟美國科技股上升很久，兩地相關性也不大，目前主要看資金流向及市場氣氛，盼六月底後重拾上升的動力。

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