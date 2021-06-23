港股反彈受惠短債息急跌　專家指兩大原因聯儲難收水│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-23 19:30

港股今日急升逾500點，科技股更成為升市火車頭，美團及阿里巴巴升2.1%至5.2%。其中一個利好因素，是美國債息急跌，皆因聯儲主席鮑威爾隔晚（22日）趁國會聽證會的機會借機放鴿，強調不會「先發制人」加息，消除上周聯儲議息會議後市場對提早「收水」的憂慮。對利率變化最敏感的兩年期國債息率，立即創出3個月以來最急跌勢。

不過，本周五美國將公布聯儲局最關注的通脹數據—個人消費開支指數（PCE），據《彭博》綜合分析員預測，PCE將由3.6%升至3.9%，再創2008年金融海嘯以來高位，會否令債息再起波瀾，動搖升市動力?

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，通脹升溫逼使到聯儲局不得不正面回應，但是要加息的難度很高。（張浩維攝）

周五美PCE通脹指標 料創金融海嘯以來高位

美國周五將會公布PCE，市場分析預期有機會再創十三年高位。恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，相信美國的通脹數字，短期難言見頂，特別是近來國際油價急升至73美元，將推高夏季的出行旺季運輸成本。

他認為現時通脹升溫，逼使到聯儲局不得不正面回應，在上周會議提到「縮表」等收水放式，避免市場對聯儲的公信力失去信心。不過，他認為聯儲要收緊貨幣政策，其實難度很高，主要有兩大原因。

近來國際油價急升至73美元，相信美國的通脹數字，短期難言見頂（資料圖片）

兩大原因聯儲收水難

第一個原因，是美國要嚴防「縮表」及加息等收水方式，會令到經濟增長急煞車，令到美國整體經濟增長落後於中國，這是總統拜登上任之時，已經清楚表明的立場。

二來，美國的就業情況，仍未足以令到美聯儲收緊貨幣政策。反映美國就業情況的非農就業數據，已經連續兩個月令市場失望，3月份新增職位達到91.6萬個，不過到4月及5月的新增職位只得27.8萬個及55.9萬個，遠低於市場預期的接近100萬個。

溫灼培：到10月份美國就業市場才「見真章」

現時美國的就業市場相較疫情前，仍有760萬個職位未能回補。美國商界聲音認為，在疫情經濟停擺時，美國政府落實向失業者提供每周300美元的聯邦失業補助，是令到美國失業市民不願意重投就業的原因之一。因為對低收入人士而言，申領失業補助的金額，較拿取工資更好。該補貼原定計劃於9月完結，現時有部分州份擬提早停止發放，包括阿拉斯加、密西西比及密蘇里州將於6月逐步停發補助。

美股三大指數上周急跌後，昨晚鮑威爾就趁出席國會聽證會之際，向市場派定心丸(資料圖片)

因此，溫灼培認為，美聯儲對於縮表收水，其實仍未能有確實的時間表。現時是在放口風階段，官員表示會關注通脹，但是實際上是在拖延時間，觀望美國的就業是否能如期恢復。

美股上周急跌 鮑威爾言論志在安撫市場

他認為，要等到今年9月底完結，10月份的就業數據才能「見真章」，因為屆時美國的聯邦失業補助全面停止，才可反映勞動市場的恢復實況。

對於近來美債市場大幅波動，出現短期債息升、長期債息跌，亦即是收益率曲線趨平的情況，溫灼培認為是一個負面的訊號，反映投資者擔心長期經濟增長動力轉弱，令到長債息受壓，而加息預期又令到短期債息上升。

不過，有趣的是，當聯儲收水預期，令到美國股市急跌，作為聯儲主席的鮑威爾，自然又會再度向市場派定心丸，安撫市場。情況就如同美股三大指數上周急跌後（道指上周連跌五日，與標普500指數上周累跌3.5%及1.9%，分別是去年10月與今年2月以來最差），昨晚鮑威爾就趁出席國會聽證會之際，強調不會「先發制人」加息，言論令到美國短債息回吐，利好股市特別是科技股走勢。