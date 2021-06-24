國際清算銀行：支持各經濟體發展央行數字貨幣

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-24 10:04

據《第一財經》周四（24日）報道，國際清算銀行稱央行數字貨幣推進金融現代化的關鍵。6月23日，國際清算銀行（BIS）表示，全力支持各經濟體發展央行數字貨幣（CBDC），並表示這是實現金融現代化和確保貨幣發行不被科技巨頭控制的關鍵。

國際清算銀行目前正在協調多方有關數字貨幣的討論，並就數字美元、歐元、日元等央行數字貨幣的發展提出了一系列建議。在年度報告《CBDC：貨幣體系的機遇》中，該機構指出，隨着現代商務的網絡化普及，至少有56家央行和貨幣當局（覆蓋世界人口的五分之一）正在研究數字貨幣。

研究發現，全球範圍內現金使用量正在逐年下降，各國正在面臨非官方數字貨幣及科技巨頭對其鑄幣權的威脅。國際清算銀行創新中心主管科厄（Benoit Coeure）警告稱，如果沒有央行版數字貨幣，市場可能逐步被擁有巨大社交媒體用户基礎的大型科技公司所主導，政府不願失去對主權貨幣的控制。

在央行數字貨幣的嘗試上，一些國家已經走在了前列。巴哈馬2020年10月成為全球第一個推出通用央行數字貨幣的國家，這款被稱為Sand Dollar的數字貨幣首次發行48,000枚，旨在推動該羣島內偏遠島嶼之間實現更大的金融業務包容性。 此外，近期瑞士和法國央行宣佈了歐洲地區首次跨境試驗。

對於應用技術問題，國際清算銀行經濟顧問兼研究主管申賢承（Hyun Song Shin）指出，各經濟體將需要確認公民是否需要數字ID才能使用央行數字貨幣，還是走一條基於令牌（Token based）的標識鑑別技術，目前許多加密貨幣都使用這條路線來保持交易的匿名性。

國際清算銀行的結論是，某種類型的數字ID系統是「更好的方式」。

美聯儲主席鮑威爾於周二（22日）在出席國會聽證時表示，在研究數字貨幣方面，數字ID是「討論的內容之一」，他並不確定是否會在即將披露的美聯儲數字貨幣白皮書內解決這個問題。 美聯儲多年來也一直在研究支付系統，並可能在2023年發佈名為FedNow的產品，以期解決與交易即時性和無銀行賬户困境有關的許多問題。

國際清算銀行專家認為，相對成熟的數字美元或歐元問世至少還有兩年的時間，但圍繞央行數字貨幣的全球規則制定可能成為政治博弈的過程。對此科厄強調，相關規則討論不應牽涉任何政治因素。