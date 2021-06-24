港股全日進賬65點　美團、阿里撐市　iBond首掛每手帳面賺320元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-24 16:34

港股昨（23日）強勁，全日彈逾500點，收市報28817點。隔晚美國三大指數個別收市，道指收市回吐71點或0.21%，報33874點。標指收市倒跌0.11%，報4241點，納指收市微漲0.13%，報14271點。

本日焦點，大受市民歡迎的第8批iBond（4246）今日正式掛牌上市，昨日（23日）暗盤市場普遍升至103元。新iBond發行前，5月通脹為1%，遜預期的1.1%。首掛到底應該繼續持有或沽出，大家一起重溫光大新鴻基財富管理策略師溫傑教大家如何部署。

iBond 2021｜首掛開報102.8元 一手帳賺280元 專家﹕毋須急沽

【16:17】美團、阿里撐市

港股反覆好淡爭持，恒生指數收報28882點，全日升65點或0.23%；恒生科指升19點或0.24%，收報8039點；恒生國指微升3點或0.03%，收報10677點，大市成交額1,340億元。

科技股個別走，美團（3690）全日升2.3%，收報315元；阿里巴巴（9988）升1.45%，收報210.2元；小米（1810）平收報27.45元；騰訊（0700）則微0.09%，收報583元；京東（9618）亦升0.07%，收報286.2元。

恒大系午後抽上，恒大（3333） 全日升4.2%，收市報10.9元；恒大汽車（0708）升9.17%，收報30.35元。

「三桶油」方面，中石油（0857）全日升2.16%，收市報3.79元；中海油（0883）升0.11%，收報8.97元；中石化（0386）上揚1.22%，收報4.15元。

中電信（0728）持續向上，全日升6.67%，以高位收市報2.72元，創30天新高，成交額達7.88億元。

iBond（4246）收報103.2元，較發行價高3.2%，以一手計帳面賺320元。

【15:40】領展股價創16個月新高

港股午後表現反覆，恒指最新報28855點，升38點或0.13%，大市成交額1,177.2億元。

本地地產股靠穩，領展（0823）創16個月新高，最新升0.25%，報78.4元；希慎興業（0014）見近三個半月高，最新升2.4%，報32.35元；太古地產（1972）升0.6%，報23.75元。

中電信（0728）持續上揚，最新報2.7元，創30天新高，升5.9%，成交額6.45億元。中國聯通（0762）升0.24%，報4.18元。

【13:50】恒大系悉數上揚

恒生指數午後升50點或0.17%，報28867點；恒生科指亦升15點或0.2%，報8036點。大市成交額暫為892.69億元。

恒大系午後略有異動，恒大（3333） 最新升逾半成，報11元；恒大物業（6666） 升近4%，報9.17元；恒大汽車 （00708） 升7.2%，報29.8元。另外，恒騰 （0136）升逾3%，報6.49元。

美團（3690）午後升幅維持逾2%，最新報315.4元；阿里巴巴（9988）亦升1.25%，報209.8元。

【12:10】恒指受制二萬九關

港股半日收市報28838，中午收市前回上21點或0.08%；恒生科指亦跟隨轉升11點或0.14%，收報8031點；恒生國指微漲5點或0.06%，收報10679點。大市半日成交額758億元。

信義光能（0968）半日升4.5%，中午收市報16.22元，暫為表現最好藍籌。阿里健康（0241）揚2.9%，收報17.52元。

科技股個別走，美團（3690）半日升1.9%，中午收報313.8元；阿里巴巴（9988）升逾1%，收報209.4元；小米（1810）則跌0.73%，收報27.25元；騰訊（0700）亦微跌0.09%，收報582元。

汽車股、體育用品股見回吐，吉利（0175）半日跌0.33%，中午收報45.9元；比亞迪（1211）跌0.35%，收報229元。安踏（2020）微跌0.27%，收報181.6元；特步（1368）挫2.9%，收報13.46元；李寧（2331）亦跌1.7%，收報83.6元。

創科實業（669）半日挫4.3%，中午收報129.2元，暫為藍籌中表現最差。

iBond（4246）半日報103.1元，升3.1%。以認購2手或以下足額配發計，2手帳面獲利約620元。

【11:21】金融股偏軟 友邦跌0.4%

港股倒跌15點或0.06%，現報28801點；恒生科指亦轉跌9點或0.11%，報8011點。大市成交額暫錄得682.05億元。

內房物管股炒上，綠城管理控股（9979）一度飆8.7%，高見5.27元，最新報5.21元，仍升7.42%。恒大物業（6666）漲3.3%，報9.11元；世茂服務（0873）亦揚3.18%，報25.95元；時代鄰里（9928）升3.7%，報6.4元；華潤萬象生活（1209）漲4.11%，佳兆業美好（2168）勁升5.3%，永升生活服務（1995）揚3%。

金融股偏軟，滙豐（0005）微跌0.11%，報46元；建行（0939）無升跌，報6.17元；工行（1398）亦跌0.2%，報5.01元；友邦（1299）跌0.4%。

【10:50】快手吐逾4%

恒生指數最新報28891點，現升74點或0.26%，恒生科指微漲23點或0.29%，報8043點。

受郭明錤唱好蘋果產業鏈，高偉電子（1415）今早抽高8.8%，高見5.3元，最新報5.2元，仍升6.8%，成交額2,017期元。比亞迪電子（0285）亦抽升近3%，見52.8元，現報52元，仍升1.4%。通達（0698）漲2.2%，舜宇（2382）微升0.4%，瑞聲（2018）則跌1.4%。

電子煙概念股今日反彈，華寶國際（0336）升超10%，思摩爾國際（6969）升超6%，中國波頓（3318）升超5%，比亞迪電子（0285）升逾1%。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）撐市，最新升逾1％。

中遠海控（1919）回吐，最新跌1.5%，報18.58元。

快手（1024）亦回吐逾4%，報191.3元。

【10:00】港股上揚逾百點

港股開市後現飆133點或0.46%，報28950點；恒生科指最新報8068點，升47點或0.6%；大市成交額暫為247億元。

吉利（0175）開市高見27.4元，其後回落26.1元，現跌1.14%；比亞迪（1211）亦跌近2%，報225.4元；長汽（2333）微跌0.6%，報25.05元。

體育用品股見回吐，特步（1368）跌逾半成，低見13元，最新報13.1元；安踏（2020） 跌近3%；李寧（2331）跌逾4%。

中石油（0857）跌0.27%，報3.7元；中海油（0883）升1.12%，報9.06元；中石化（0386）升0.24%，報4.11元。

iBond（4246）早段見103元，最新報103.15元。以認購2手或以下足額配發計，2手帳面獲利約630元。

【09:20】恒生指數高開48點

恒生指數高開48點，報28865點。恒生科指高開25點，報8045。恒生國指開報10688點，升14點。大市暫成交額48.23億元。

科技股騰訊（0700）報584元，高開0.3%；美團（3690）報310元，高開0.6%，阿里巴巴（9988）報209.6元，高開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開約1%，報45.65元；港交所（0388）開報459.6元，升0.1%；友邦（1299）高開0.7%，報97.2元，平保（2318）低開0.3%，報77.4元。