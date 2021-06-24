港股升幅急收窄　美團、阿里撐市　快手吐逾4%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-24 11:00

港股昨（23日）強勁，全日彈逾500點，收市報28817點。隔晚美國三大指數個別收市，道指收市回吐71點或0.21%，報33874點。標指收市倒跌0.11%，報4241點，納指收市微漲0.13%，報14271點。

本日焦點，大受市民歡迎的第8批iBond（4246）今日正式掛牌上市，昨日（23日）暗盤市場普遍升至103元。新iBond發行前，5月通脹為1%，遜預期的1.1%。首掛到底應該繼續持有或沽出，大家一起重溫光大新鴻基財富管理策略師溫傑教大家如何部署。iBond要揸定沽？溫傑同你拆局｜財經加零一

【10:50】快手吐逾4%

恒生指數最新報28891點，現升74點或0.26%，恒生科指微漲23點或0.29%，報8043點。

受郭明錤唱好蘋果產業鏈，高偉電子（1415）今早抽高8.8%，高見5.3元，最新報5.2元，仍升6.8%，成交額2,017期元。比亞迪電子（0285）亦抽升近3%，見52.8元，現報52元，仍升1.4%。通達（0698）漲2.2%，舜宇（2382）微升0.4%，瑞聲（2018）則跌1.4%。

電子煙概念股今日反彈，華寶國際（0336）升超10%，思摩爾國際（6969）升超6%，中國波頓（3318）升超5%，比亞迪電子（0285）升逾1%。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）撐市，最新升逾1％。

中遠海控（1919）回吐，最新跌1.5%，報18.58元。

快手（1024）亦回吐逾4%，報191.3元。

【10:00】港股上揚逾百點

港股開市後現飆133點或0.46%，報28950點；恒生科指最新報8068點，升47點或0.6%；大市成交額暫為247億元。

吉利（0175）開市高見27.4元，其後回落26.1元，現跌1.14%；比亞迪（1211）亦跌近2%，報225.4元；長汽（2333）微跌0.6%，報25.05元。

體育用品股見回吐，特步（1368）跌逾半成，低見13元，最新報13.1元；安踏（2020） 跌近3%；李寧（2331）跌逾4%。

中石油（0857）跌0.27%，報3.7元；中海油（0883）升1.12%，報9.06元；中石化（0386）升0.24%，報4.11元。

iBond（4246）早段見103元，最新報103.15元。以認購2手或以下足額配發計，2手帳面獲利約630元。

【09:20】恒生指數高開48點

恒生指數高開48點，報28865點。恒生科指高開25點，報8045。恒生國指開報10688點，升14點。大市暫成交額48.23億元。

科技股騰訊（0700）報584元，高開0.3%；美團（3690）報310元，高開0.6%，阿里巴巴（9988）報209.6元，高開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開約1%，報45.65元；港交所（0388）開報459.6元，升0.1%；友邦（1299）高開0.7%，報97.2元，平保（2318）低開0.3%，報77.4元。