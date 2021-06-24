三期結算將至　或維持「上落市」悶局　投資者宜格外留神｜許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-06-24 12:06

「六絕月」尚餘一個禮拜便捱完，本月「短癮式」炒股唔炒市主導，市況對比上月來說，波幅明顯較大，及有反覆向下之感，但原來截至昨日（23日），恒指本月比對上月暫只下跌342點，看似牛皮格局，但大市成交未見有突破，每天平均亦只有1,350億元左右，加上下周乃是三期結算（即月結，季結及半年結），相信會維持「上落市」格局，投資者需格外留神。美股方面，則開始出現顯著波幅，日升日跌的格局或會繼續出現，現階段議投資者繼續以炒股唔炒市的方式，短炒獲利。

大市成交未見突破，而部份科技股亦顯得沽壓沉重，其中股皇騰訊（0700）近日顯得「失竉」，儘管大市如何反彈，但其股價自跌穿600元心理關口後，反彈也略見含蓄，霸氣盡減。相反，近日一眾汽車股、醫療設備股，體育用品股及物管股，表現氣勢如虹。另外，筆者亦注意到，京東系列如京東集團（9618）及京東健康（6618）近期走勢呈強，但同系的京東物流（2618）則未見突破，所以可能會有異動，投資者不妨留意。

港股交投呈疲態，北水力度不似預期，故常錄得北水淨流出的現象，令一向深受股民愛戴的交易所（0388）亦慘遭冷待，不僅被外資大行調低盈利預測，更將其評級由買入下降至中性，並下調其目標價，連中三槍實屬罕見。但筆者認為，外資投行有此舉動未必無因，相信是它們遠測到未來的成交額度已很難有明顯的增加。

新股市場方面，由時代天使（6699）突掀起一輪熱潮，其股價在首日及上市至今仍不負眾望，但當一眾投資者滿以為新股市場再會有利可圖之際，緊接而來的優然牧業（9858）及獲得超額近434倍的科濟藥業（2171）在首日上市掛牌後，其股價一度下跌超過或接近20%，令一眾追隨者嚇至黯然失色，可見新股市場現階段仍只可視作「乍暖還寒」。

歸根究柢，外圍因素未有條件帶動大市成交增多，而政府8月起實行上調印花稅之舉，則削弱了港股的競爭力，財爺一心希望能令庫房收益上升，但最終會否落得「因加得減」的下場，大家請拭目以待。

許繹彬｜耀才證券（1428）行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。