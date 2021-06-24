《彭博》：內地債務清算之下　「大得不能倒」概念已不再成立

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-24 14:55

據《彭博》報道，一間由內地政府持股的投資級集團企業面臨現金短缺，正在考驗政府的支持。隨著今年內地企業違約規模超過230億美元，瑞銀集團和高盛集團分析師表示，「大得不能倒」概念在中國已不再成立。

報道指，此前某些公司的規模膨脹到危險的地步，對金融體系構成了威脅。內地趁著經濟走強和金融市場穩定之際，強健企業部門。處理某些負債企業，長遠而言將使金融體系更具韌性，但公司發生一宗重大違約將讓市場短期劇痛。

倫敦政治經濟學院國際政治經濟學教授、系統性風險中心聯合調查員Jeffrey Chwieroth認為，內地政府對違約、甚至是重要的國有企業的違約容忍度加大，但華融和恒大（3333）構成了過大、且具系統影響力的挑戰，但去槓桿和結束政府擔保可能會導致不良後果和市場恐慌。

中國恒大已承諾在本月底前至少滿足「三道紅線」中的一個。（資料圖片）

房地產業成主要目標

報道指出，隨著內地重啟去槓桿行動，房地產行業成為了一個主要目標。中國政府去年8月份表示，其已起草該行業的新融資規定，中國房地產行業大約佔到經濟產值的29%。

中國恒大已承諾在本月底前至少滿足「三道紅線」中的一個，且自2020年1月開始就沒再發過美元債，但惠譽早前將其長期發行人違約評級從「B+」調低至「B」，同時將其高級無抵押債務評級從「B」下調至「B-」，展望從穩定調整為負面。

恒大今日（24日）公布，已安排自有資金約136億元匯入債券還款帳戶，用以償還2021年6月28日到期的美元債券本金約14.51億美元，及集團所有境外美元債券到期的應付利息約2.99億美元，合計約17.5億美元。

報道又指，另一個焦點是清理壞賬管理行業，例如華融3月份未能公佈2020年財報時，市場對該公司未來的擔憂加劇。北京對華融方面保持沉默，使其長期債券價格處於低位。據彭博統計，華融及其附屬公司還有398億美元的未償債務。

據彭博統計，華融及其附屬公司還有398億美元的未償債務。（資料圖片）

國有企業無法倖免

國有企業也不未能幸免，根據摩根大通，今年前四個月，國有企業和其他非私營公司債券佔到在岸市場違約額的54%。

高盛分析師表示，公司發生意外違約或重組有可能引發市場恐慌，雖然北京可能會出手干預以避免發生信用危機，但這種支持的及時性和力度都存在相當大的不確定性。

瑞銀分析師對此表示同意，警告投資者為政府減少對國有企業的支持做好準備。

北京大學金融學教授Michael Pettis稱，金融危機之後，中國通過抑制風險來保持穩定。但大得不能倒的問題在於，它可能很快變成大得沒法救。