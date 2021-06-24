吉利單月飆逾30%　長汽可望追落後　國家出手降成本利好汽車業

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-24 18:35

商品價格升浪、芯片短缺，是今年以來內地製造業，特別是汽車行業的兩大困擾因素；不過近期兩大難題開始出現轉機，特別是本周內地透過投放金屬儲備，調控市場供求，以遏制大宗商品價格，專家指出，有助令汽車行業成本壓力得到舒緩，利好因素亦逐步在汽車股股價反映。藍籌股吉利(175)本月至今累積升逾32%，新能源車股比亞迪(1211)累積升幅亦逾25%，為逆市跑出成份股。

一表看清本月車股升勢及估值比較

轉機一：金屬成本回落 國家投放儲備 銅價本月挫近8%

首先，對汽車行業的難題，是今年以來國際大宗商品價格上升，將會推高車企的製造成本。受到美國量化寬鬆以及疫情後各國產能恢復需時影響，商品價格今年以來有明顯的升浪。上月中國工業品出廠價格指數（PPI）漲幅，創下13年新高，將會拉高製車成本。

內地當局推出多項行政措施，一來要壓制商品炒風，二來要增加市場供應。增加供應方面，本月以來市場一直傳出內地當局將會投放金屬儲備，調控市場供求以遏制PPI上漲。消息在本周得到落實，本周內地直接投放主要工業金屬的國家儲備，今年首批國家儲備投放中，包括鋁、銅及鋅三種主要金融，投放總量由2萬至5萬噸。以銅為例，2萬噸相當於年化總供給量的2%。

內地投放金屬儲備，金屬價格回穩，普遍跌幅超過半成。(資料圖片)

內地投放金屬儲備，令到金屬價格回穩，普遍跌幅超過半成。當中，跌幅最大的是上海銅價，本月至今累跌7.6%，價格已從5月份近78470元/噸的高位回落，最新徘徊68300元左右；上海鋅價本月至今累跌逾5%；上海鋁價本月亦累跌約1%。

券商大和引述長汽(2333)管理層透露，隨著內地政府近期投放國家儲備，調控商品價格，相信原材料成本會呈穩定，並估計第二季的盈利能力將會按季改善。

轉機二：業界料芯片短缺問題最壞情況已過

今年以來，汽車股一直受到芯片短缺問題所困擾，令到汽車產能受限。根據中汽協數據，6月上中旬11家重點企業汽車生產按年跌37.7%，至43.4萬架。

不過業界人士指出，內地加大投放資源解決芯片問題，料會出現轉機，上周中國汽車工業協會總工程師、副秘書長葉盛基表示，今年二季度汽車芯片短缺將達到頂峰，預計「芯片荒」將在下半年開始緩解，全年有望抹平影響。

長汽管理層指出，由於產能供應恢復，估計汽車用芯片短缺及成本上升影響可自今年第三季緩減。(路透社)

另外，內地車企管理層亦在投資者會議上，向市場解釋芯片難題有望化解，當中吉利行政總裁桂生悅預期第三季芯片情況有好轉，下半年有很多受歡迎的新款車推出，相信仍可以達成今年156萬輛的銷售目標。至於長汽管理層則指出，由於產能供應恢復，估計汽車用芯片短缺及成本上升影響可自今年第三季緩減。

中資及外資投行亦看好芯片問題有望逐步化解。摩通認為，汽車芯片短缺問題已反映在股價，投資者會逐步增加內地汽車股的倉位，看好內地汽車下半年銷情。中金發表報告指，業內一致預期芯片短缺情況將在下半年緩解，汽車板塊將會持續跑贏大市。

長汽本月銷量表現，獲投行瑞信唱好，料6月銷量可錄雙位數字增長。(資料圖片)

黃瑋傑：追落後首選國產品牌 看好長汽上試27元

輝立資本管理董事兼基金經理黃瑋傑接受訪問時表示，上述兩大因素，即是金屬成本下跌，以及芯片問題最壞時間漸過，是支持近期車股發力向好的主要原因，藍籌股吉利本周股價累積升近一成。建議投資者可以留意落後股，傾向國產自主品牌，較為看淡中外合資車廠如北汽及東風。他推介長汽，預期股價有望上試4月高位，約27元水平。

長汽本月銷量表現，獲投行瑞信唱好，料6月銷量可錄雙位數字增長，較行業表現為佳。本月首三周長汽旗下哈弗及WE)銷售表現亮麗，按年升18%(按月升3%)，料公司旗下越野車品牌「坦克」6月付運或達紀錄高位。根據瑞信的車股喜好排序，長汽是其最喜愛的本港上市車企，維持予長汽「跑贏大市」評級及目標價40元。

對於長汽發行35億人幣A股可轉債，華泰金融指出，所得資金可加強新產品研發，看好集團去年下半年新型號周期開始，營運持續向好，並帶動上月的批發銷量按年升6%，跑贏同業(行業銷量普遍持平)。