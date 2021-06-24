六福全年多賺17.4%至10億　派末期息連特別息合共1元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-24 19:28

六福（0590）公布，截至今年3月底止，年度股東應佔溢利按年增17.4%至10.02億元，每股基本盈利1.73元，擬派末期息及特別股息各0.5元，合共每股1元，全年合計派息1.5元。

期內，收入下降21.1%至88.61億元；毛利則下降20.8%至26.32億元，不過受惠於金價在下半財年回落及人民幣轉強，黃金對沖及匯兌淨額由虧轉盈，加上政府的疫情補貼等，經營溢利按年增加7.6%至12.44億元。

就同店銷售增長而言，期內港澳及中國內地市場分別為下跌47.1%及4.7%；集團指，由於今年首季度訪港內地旅客按年減少99.6%至1.2萬人次，令在港銷售收入亦大幅減少逾半至21.04億元。至於在澳門方面，同樣受疫情影響首季訪澳旅客亦下跌31.7%至157萬人次，使在澳的收入減少40.4%至9.33億元。

六福目標內地建立自家電商平台

不過，集團預料未來一年業務將重拾升軌，4月至6月首兩周亦錄得理想同店銷售升幅，港澳同店銷售增長約1.2倍；內地同店銷售升幅約50%。

六福又指，對中國業務的長線前景仍感到樂觀，今年在內地店舖淨增長目標將不少於300間，主要集中於四、五線城市開設品牌店，新品牌目標在內地淨增長50間店舖。另外，集團將在內地建立自家電商平台，並以電子商務業務銷售增長20%為今年目標。

截至3月底止，集團在全球共經營2,366間店舖，按年淨增設246間店舖，在港分店淨減少2間至47間；澳門淨增設2間至13間；中國淨增加248間至2,294間店舖。