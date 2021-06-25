美股收市｜標普500及納指齊破頂　Nike銷售強勁盤後股價升逾12%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-25 06:57

美股三大股指齊漲，標普500以及納斯達克指數雙雙創歷史新高。道指漲逾322點。特斯拉Tesla（TSLA）再升3.54%，收市報679.8美元。Nike（NKE）公佈財報收益好過預期，公司股價盤中輕微升0.38%，卻在盤後交易時段漲逾12%，一度高見150美元,中國消費者早前的抵制活動影響並不明顯，

美股收市，標普500指數升24.66點或0.58%報4266.49點，納指收市報14369.71點，升97.98點或者0.69%。雙雙創下歷史新高。藍籌股道瓊斯工業平均指數升322.58點或 0.95%報34196.82點。

熱門中概股普遍做好，唯品會（VIPS）漲近10%，網上教育股好未來（TAL）升8.447%，新東方（EDU）升5.4%。嗶哩嗶哩(BILI)漲6.322%，拼多多(PDD）漲逾5%，百度（BIDU）漲超近3%。

Nike 公佈截至 5 月 31 日的第四財季銷售額為 123 億美元高於分析師此前預計的 110 億美元。調整後每股收益為 93 美分，超出預期每股盈利 51 美分。北美仍是銷售最強勁的地區，佔耐克收入 32% ，同比增長 141%。歐洲、中東和非洲銷售額同比增長 124% ， 取代大中華區成為Nike的第二大市場。

與去年同期相比，大中華區的銷售額增長 17%，該公司檢查其供應鍊是否存在新疆原材料的決定受該地區消費者杯葛。