Bitcoin｜摩通：比特幣7月恐見排洪式拋售

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-25 09:01

摩根大通（JPMorgan Chase）表示，大型比特幣（Bitcoin）基金——Grayscale比特幣信託預計將在6月至7月期間出現拋售，這可能會成為比特幣的新壓力來源。

《金十數據》報道，以Nikolaos Panigirtzoglou為首的摩根大通策略師在最新的報告中寫道，5月拋售造成的資金流動疲軟和價格變動導致比特幣近期下跌，而六個月限售期即將結束，市場可能進一步拋售Grayscale比特幣信託基金，這可能是對比特幣的另一個不利因素。

比特幣最近幾天一直處於壓力之下，日前一度跌破3萬美元的關鍵關口，原因是人們對比特幣的能源消耗持續感到擔憂，而且中國加大了對比特幣的打擊力度。近日，比特幣從4月中旬接近6.5萬美元的歷史高點下跌了約50%。

另外，DoubleLine Capital LP首席執行官、「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）6月24日在Twitter上表示，如果比特幣跌破3萬美元，將是一個大問題，但他沒有詳細説明。一些人認為，比特幣能否守住這一價位決定了加密貨幣未來的趨勢。

摩根大通策略師寫道，與黃金的波動性比較，比特幣中期的公允價值在2.3萬美元至3.5萬美元之間。他們表示，如果比特幣價格跌向2.5萬美元水平以下，長期增長趨勢將失去動力。