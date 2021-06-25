華爾街銀行輕鬆通過美聯儲壓力測試　料有機會大肆派息和回購

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-25 08:45

美聯儲的壓力測試顯示，銀行業在新冠疫情期間積累了大量現金，故此華爾街銀行有可能宣佈大量增派股息和股票回購。

據《新浪財經》報道，各家銀行可以在6月28日收市後宣佈它們的資本分配計劃，該行業的強勁業績意味着此次資本返還可能是美聯儲年度壓力測試後有史以來規模最大的。

早期估計顯示，包括摩根大通、美國銀行和花旗集團在內的美國六大銀行可向股東返還超過1,400億美元。

周四美聯儲宣佈的通過成績，意味着這些金融機構將正式免受監管機構2020年疫情肆虐時對股息支付和股票回購所施加的限制。銀行的穩健表現也表明，該行業對這些曾經在華爾街引發焦慮和沮喪的壓力測試已經更為駕輕就熟。

在美聯儲今年的壓力測試中，美國大型銀行的普通股一級資本比率降至最低10.6%，仍然是該機構要求的最低標準4.5%的兩倍多。高盛集團像往常一樣，是最接近邊緣的大型銀行之一，其比率為8.8%。富國銀行也處於這個水平。

美聯儲負責監管的副主席Randal Quarles在一份聲明中稱，「在過去的一年裏，美聯儲對幾次不同的假設性衰退進行了三項壓力測試，所有這些都證實了銀行系統有能力支持經濟持續的復甦。」

銀行股在盤後交易中走高，美國銀行、摩根士丹利、富國銀行、摩根大通、花旗集團和高盛均上漲。