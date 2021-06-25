恒生指數升逾百點　金融股靠穩　六福績後抽高逾6%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-25 09:54

隔晚歐美股造好，美國三大指數均高收。道指漲322點或0.95%，收市報34196點；納指揚97點或0.69%，收報14369點；標普500指數亦升24點或0.58%，收報4266點。另港股連續兩日反彈，累升573點，今日能否上試二萬九？

【09:40】珠寶零售股造好

恒指持續向上，最新報29069點，升187點或0.65%；恒生科指報8147點，升108點或1.34%。

金融股靠穩，友邦（1299）揚0.62%，報97.75元，平保（2318）漲0.84%，報78元，滙豐（0005）回升0.6%，報46.2元。

珠寶零售股造好，六福（0590）抽高逾6%，高見25.7元，最新報25.5元，仍升6.2%，成交金額1,685萬元；周大福（1929）亦升2.5%，報17.4元；謝瑞麟（0417）升1.53%，報1.33元；周生生（0116）微升0.44%，報13.7元；英皇鐘錶（0887）漲1.7%，報0.235元；寶光實業（0084）無升跌，報0.095元。

互太紡織（1382）績後一度曾插13%，見4.49元創7個半月低，最新跌8.3%，報4.73元，成交額4,174萬元。

【09:20】恒生指數高開120點

恒生指數高開120點或0.42%，報29002點。恒生科指高開65點或0.81%，報8105點。恒生國指開報10726點，升49點或0.46%。大市暫成交額63億元。

科技股美團（3690）開報317元，高開0.64%，阿里巴巴（9988）報212.8元，高開1.2%，騰訊（0700）高開0.9%，報588.5元，京東（9618）升1.75%，報291.2元。

金融股方面，友邦（1299）高開1.4%，報98.5元，平保（2318）開升0.84%，報78元，港交所（0388）開報462元，升0.52%，滙豐（0005）則低開0.5%，報45.65元。

油價靠穩，中石油（0857）開升0.5%，報3.81元；中海油（0883）微升0.11%，報8.98元；中石化（0386）則跌0.7%，報4.12元。

六福（0590）昨公布年度業績多賺17.43%至10.17億元，派末期息及特別股息各0.5元，合共1元。今早股價開報24.85元，升3.3%，創新高。