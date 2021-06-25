港股全日飆405點企穩29200　冠藍籌美團漲近5%　中電信勁升逾8%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-25 16:32

隔晚歐美股造好，美國三大指數均高收。道指漲322點或0.95%，收市報34196點；納指揚97點或0.69%，收報14369點；標普500指數亦升24點或0.58%，收報4266點。另港股連續兩日反彈，累升573點，今日能否上試二萬九？

【16:10】

港股今日持續向上，恒生指數全日升405點或1.4%，收市報29288點；過去一周恒指累升477點或1.66%。恒生科指收報8235點，升195點或2.44%；恒生國指收報10878點，升201點或1.88%。大市全日成交額1,532.94億元。

新經濟股表現造好，美團（3690）全日升4.8%，收市報330元，成交額102.92億元，為第二大成交最多個股。騰訊（0700）升2.7%，收報598.5元；阿里巴巴（9988）升2.6%，收報215.6元；京東（9618）升3%，報295元；嗶哩嗶哩（9626）飆7.4%，收報958元；快手（1024）升近8%，收報206.8元。

港交所（0388）全日勁升3.05%，收報473.6元；平保（2318）漲1.4%，收報78.45元；滙豐（0005）微升0.4%，收報46.1元，建行（0939）亦升0.5%‧，收報6.2元。

中資電訊股強勢，中電信（0728）收報2.95元，全日升8.5%；中移動（0941）漲2.5%，收報49.5元；中國聯通（0762）漲2.1%，收報4.29元。

金沙中國（1928）表現最差，全日跌1.34%，收市報33.05元。

【14:33】港股午後續飆逾400點

恒生指數午後升幅逾400點，最新升413點或1.43%，大市成交額暫為1,133億元。

百威亞太（1876）現升4.3%，報25.55元，暫為藍籌表現最好。

美團（3690）最新報329.8元，升4.7%。阿里巴巴（9988）揚2.66%，報215.8元。騰訊（0700）亦升2.8%，報599.5元。

中海油（0883）漲2.23%，報9.17元。中石油（0857）揚1.6%，報3.85元。

【12:10】港股重企29200點

港股表現不俗，恒生指數中午收報29210點，半日升327點或1.14%；恒生科指收報8217點，升177點或2.21%；恒生國指收報10846點，升168點或1.58%。半日大市成交額777.57億元。

新經濟股向好，美團（3690）半日漲近4%，中午收報327.4元，阿里巴巴（9988）升2.2%，收報214.8元，騰訊（0700）升1.8%，收報593.5元；京東（9618）揚2.9%，收報294.6元，小米（1810）微升0.9%，收報27.7元。

金融股半日造好，港交所（0388）勁升2.65%，中午收報471.8元；平保（2318）漲1.4%，收報78.45元；滙豐（0005）微升0.3%，建行（0939）亦升0.5%。

汽車股回吐，吉行（0175）半日跌0.77%，收報25.9元；比亞迪（1211）跌0.26%，收報227元；長汽（2333）則升1%，收報25.55元。

中資電訊股中電信（0728）中午收報2.84元，半日升4.4%；中移動（0941）亦升1.86%，收報49.2元；中國聯通（0762）漲1.4%，收報4.26元。

iBond（4246）半日收報103.5元。

【11:20】市前逾25億元大市上板 三生製藥插逾13%

三生製藥（1530）今早輕微高開後急倒跌，最新插逾13%，報10.54元，成交額34.18億元。市前錄三手共2.29億股成交，每股11.16元，涉25.6億元。

【11:15】美團漲逾3%

ATMX股造好，美團（3690）上揚3.7%，報326.8元；阿里巴巴（9988）升近2%，報214.4元；騰訊（0700）升1.46%，報591.5元；京東（9618）漲2.4%，報293元；小米（1810）微升0.4%，報27.55元。

嗶哩嗶哩（9626） 、快手（01024） 分別升逾6%；百度（9888） 升逾3%。

恒生指數最新報29162點，升279點或0.97%。

【10:08】iBond上市翌日續升0.24%

中電信（0728）一度飆逾半成，高見2.87元，創新高。最新報2.83元，仍升4.04%，成交額3.82億元。

體育用品股續回吐，特步（1368） 跌1.18%；李寧（2331）挫1.4%，安踏 （2020） 跌0.78%。

iBond（4246） 上市翌日續升0.24%，高見103.45元。

【09:40】珠寶零售股造好

恒指持續向上，最新報29069點，升187點或0.65%；恒生科指報8147點，升108點或1.34%。

金融股靠穩，友邦（1299）揚0.62%，報97.75元，平保（2318）漲0.84%，報78元，滙豐（0005）回升0.6%，報46.2元。

珠寶零售股造好，六福（0590）抽高逾6%，高見25.7元，最新報25.5元，仍升6.2%，成交金額1,685萬元；周大福（1929）亦升2.5%，報17.4元；謝瑞麟（0417）升1.53%，報1.33元；周生生（0116）微升0.44%，報13.7元；英皇鐘錶（0887）漲1.7%，報0.235元；寶光實業（0084）無升跌，報0.095元。

互太紡織（1382）績後一度曾插13%，見4.49元創7個半月低，最新跌8.3%，報4.73元，成交額4,174萬元。

【09:20】恒生指數高開120點

恒生指數高開120點或0.42%，報29002點。恒生科指高開65點或0.81%，報8105點。恒生國指開報10726點，升49點或0.46%。大市暫成交額63億元。

科技股美團（3690）開報317元，高開0.64%，阿里巴巴（9988）報212.8元，高開1.2%，騰訊（0700）高開0.9%，報588.5元，京東（9618）升1.75%，報291.2元。

金融股方面，友邦（1299）高開1.4%，報98.5元，平保（2318）開升0.84%，報78元，港交所（0388）開報462元，升0.52%，滙豐（0005）則低開0.5%，報45.65元。

油價靠穩，中石油（0857）開升0.5%，報3.81元；中海油（0883）微升0.11%，報8.98元；中石化（0386）則跌0.7%，報4.12元。

六福（0590）昨公布年度業績多賺17.43%至10.17億元，派末期息及特別股息各0.5元，合共1元。今早股價開報24.85元，升3.3%，創新高。