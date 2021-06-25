小鵬汽車（9868）招股　入場費18181元　較美股溢價一成｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-25 10:06

有中國版Tesla之稱的內地電動車生產商小鵬汽車（9868），周二突通過上市聆訊，今日已宣布正式招股。全球發售8,500萬股，當中香港公開發售佔425萬股，最高公開發售價為180港元，每手100股，入場費為18181元。摩根大通及美銀為聯席保薦人。

小鵬汽車美股昨日收報40.95美元，以一股美國存託股代表兩股A類普通股計算，折合相當於158.886港元，意味香港最高發售價存在13.2%溢價空間。

小鵬汽車採納不同投票權架構，目前公司股本包括A類普通股、B類普通股及C類普通股。惟公司於全球發售完成後，淘寶中國所持有的所有C類普通股將以一股換一股基準，轉換為A類普通股。上市後，公司的法定股本將只包括A類普通股，以及由聯合創始人何小鵬及夏珩持有的「一股十票」B類普通股。

由於聯交所暫未允許第一上市的發行人以「企業同股不同權」架構上市，故此阿里旗下的淘寶中國須放棄有「一股5票」C類普通股，令小鵬汽車以個人版「同股不同權」方式在港掛牌。

緊接全球發售完成後，何小鵬將持有約20.6%小鵬汽車的所有權，而他可行使總投票權為64.8%。

截至2020年12月底止，小鵬汽車收入錄得58.44億元（人民幣．下同），按年增長1.51倍；其中汽車銷售佔94.9%，約55.46億元。去年淨虧損27.31億元；按年收窄26%。

至於截至2021年3月底止首季，收入錄得29.5億元，按年增長6.16倍；淨虧損為7.86億元，按年擴大21.1%。

小鵬汽車今日起招股，下周三（30日）截止認購，預計7月6日在聯交所正式掛牌交易。