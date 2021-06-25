萬億基建協議有望於國會通過　對美股有何刺激作用？

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-25 11:39

美國的萬億基建計劃終於迎來了在國會通關的曙光，為美股注入了一股新動力。

《華爾街見聞》報道，基建、工業、材料類股票預計受益最大，電信業和綠色能源預計也將從基建計劃中獲益。分析認為，新增支出計劃將提升企業盈利前景，並對今年股市的表現構成支持。

當地時間6月24日周四，美國總統拜登宣佈，在與共和黨和民主黨的一些參議員會晤後，白宮同兩黨參議員就改善美國路橋和寬帶的重大基礎設施方案達成協議。

這意味着，基建方案的框架得到了11名共和黨參議員以及10名民主黨參議員的支持，可能在民主黨把持的參議院贏得通過議案所需的至少60票支持。

最新這份方案計劃八年內共投入1.2萬億美元，其中包括5,790億美元的新支出，用於對全國電網、寬帶網路服務，以及客運和貨運鐵路進行重大投資。這一方案的總規模低於5月末拜登政府讓步後提出的1.7萬億美元基建計劃。

受此利好消息推動，美股上漲，三大股指集體收漲。道瓊斯指數漲0.95%，創6月15日上周二以來新高。標普500指數和納斯達克綜合指數再次創下收盤新高。

基建股大漲 工業、材料行業受惠

基建類股票領漲。建築設備生產商卡特彼勒公司(Caterpillar Inc.)當天收盤漲幅超過2%，盤後繼續走高。工程公司Aecom上漲超過3%，至63美元，基建工程公司MasTec上漲近4%。

全球X美國基礎設施發展ETF（PAVE）周四上漲1.5%，漲幅超過主要股指。該ETF中工業類股和材料類股權重較高，預計這兩類股票將從基建計劃中受益最大。

電信業和綠色能源預計也將從基建計劃中獲益。安本標準全球基礎設施收益基金(Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund)的投資組合經理Josh Duitz)預計，基建計劃將有助於加快對綠色能源和5G的投資，這些投資仍處於早期階段：

「基建計劃立法的前景顯然是積極的，但現實是，無論國會發生什麼，基礎設施投資都將是強勁的。綠色能源和5G革命已經在發生，這項法案只會加速基礎設施支出。」

周四這份基建計劃將進一步加大美國財政支出的力度，為經濟復甦提供新的動力。而有分析師預計，美國政府可能會在周四提出的方案的基礎上，額外增加支出。

LPL Financial股票策略師Jeff Buchbinder預計，今年美國財政的額外支出規模或將達到2萬億美元，除了周四的這份基建計劃外，還將包括今年晚些時候的一份兩黨「社會基礎設施」計劃。這些支出計劃將提升企業盈利前景，並對今年股市的表現構成支持。