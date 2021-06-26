恒指三連升科指脫頹勢　全賴中美發力　專家推兩板塊

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-26 09:00

中美股市雙雙造好，刺激恒指連升三日，突破二萬九大關，周五（25日）最多升逾400點，創三周高位。升市動力主要來自美聯儲主席鮑威爾重申不急於加息；加上內地人行在半年結前，向市場「放水」，是近四個月來首次。

全周埋單計數，恒指升勢仍較內地股市落後，反而科指表現較為突出，科指升幅功臣是線上醫療股，專家看好升勢可望持續，特別是平安好醫生（1833），破位在望；同時推介零售股，受惠本港疫情受控有望通關。

全周埋單計數，恒指升勢仍較內地股市落後，反而科指表現較為突出

中美股市齊升 受惠流動性改善

本周美國股市及內地A股齊升，共通點都是由流動性改善所帶動。美股方面，周二 （22日）聯儲主席鮑威爾趁國會聽證會的機會，借機放鴿，重申不急於加息後，股市升勢更上一層樓。當中科技股表現突出，納指連升多日創新高。此外，美國總統拜登本周就參議院兩黨基建提案，終取得兩黨共識，雖然規模由2.4萬億美元「腰斬」至1.2萬億美元，不過已是其本土政策的一大突破，帶動標普500指數亦破頂。

內地股市方面，本周五個交易日中，上升了四日，當中上證指數重上3600點關口，深證成指亦收復15000點大關，齊齊逼近本月初高位。至於中小股創業板指數升勢更明顯，原因之一是人行透過逆回購方式，在周四及周五，兩日內向市場投放合共400億元，是近四個月來首次。

聯儲主席鮑威爾周二趁國會聽證會的機會，借機放鴿，重申不急於加息(資料圖片)

人行兩日內投放共400億元 近四個月來首次

要反映人行逆回購放水對內地資金的影響，可參考上海銀行間拆放利率（SHIBOR）。一般而言，折息回落，反映銀行間資金水平充裕，對股市有利。

本周四，即人行逆回購放水當日，隔夜利率立即創下近兩個月來最大跌幅，單日急跌逾30點子，至周五再急跌30點子，令隔夜利率重返3月月初水平。一周折息亦一同回落，見本月中水平。

市場流動性改善，推動A股及港股本周一同愈升愈有，在周五齊見本周高位的形態。總結全周，上證指數累升2.3%，深證成指累升2.9%；恒指累升1.7%，科指累升2.4%。

人行兩日內向市場投放共400億元， 近四個月來首次(資料圖片)

後市能否再上?香港股票分析師協會副主席潘鐵珊接受訪問時表示：「恒指本月壓抑得比較耐，現在終隨中美股市反彈，相信下一站可以先看29400點。」

投資策略上，他看好零售消費股，因本港疫情受控，有條件商討放寬與內地通關措施。市場率先炒起珠寶店及金鋪，推薦買入周大福（1929），指出該股業績對辦，而且已經突破上市高位，意味高位無蟹貨，可受惠本港零售市道復甦。另外，他指莎莎（178）亦值得留意。

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊看好平安好醫生，破位在望。（陳嘉碧攝）

平安好醫生全周升一成 為科指升幅冠軍

另外，在線醫療股本周表現突出，科指成分股中，本周升幅第一位就是內地三大在線醫療平台之一的平安好醫生，股價全周累升一成。

股份近期獲有「科技女股神」Cathie Wood旗下ARK Investment Management掌管的基金（ETF）買入，自周三起連續3個交易日買入平安好醫生，合共買入2,021,900股。

潘鐵珊認為，近期市場開始轉炒科技股，直指平安好醫生技術走勢向好，現價買入，上望105元。