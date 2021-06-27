陳茂波：推動本港經濟數碼轉型　測試數字人民幣在港使用

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-27 12:50

政府派發的5,000元電子消費券，下月4日起接受登記，財政司司長陳茂波今（27日）在網誌表示，電子消費券計劃細節公布後，無論是政府、儲值支付工具營運商或大小商戶，都積極解說詳情或推廣優惠，預期這種正向氣氛將帶動消費意欲，有助消費券計劃發揮「乘數效應」，更廣泛提振本地經濟。

陳茂波指出，即使舊區街市，亦有不少檔戶安裝電子支付工具，不少市民為避免零錢找贖，傾向以電子錢包付款，認為電子消費券計劃加上儲值支付工具營運商的疊加優惠，均令消費者更多使用電子錢包，提升零售層面的交易效率及降低交易成本。

研究港元數碼貨幣應用

他又指，銳意推動本港經濟朝數碼方向轉型，鼓勵更多企業利用科技提升運作效能和拓展業務。除零售層面的電子支付，亦推動深化央行數碼貨幣（CBDC）使用的研究。除現時在跨境貿易支付層面繼續試用CBDC外，未來一年，將會為在香港發行批發及零售層面的CBDC加強準備，包括研究港元數碼貨幣（e-HKD）在本地零售層面的應用，並繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣（e-CNY）在香港的使用進行技術測試，為內地和本港居民提供便捷的跨境支付服務。

另外，陳茂波在網誌中，繼續就部分消費券的常見問題作解答：

1.消費券將分期派發，市民是否需要每期都登記，才能收取？不需要。市民只需要登記一次，便可按時間表、分期收到消費券。

2.透過支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」領取消費券，是否先要將第一期消費券用完，才能獲發第二期? 不需要。即使第一期消費券未用完，第二期的消費券亦會依期發放。市民可以將收到的消費券合併使用。換言之，如果在收到第一期（$2000）後沒動用，在等到收取第二期（$3000）後，便可把兩張、合共總額$5000的消費券一併使用。

3.透過八達通收取消費券，認可的消費範疇，是否包括交通開支? 交通開支屬於認可消費範疇，無論透過八達通或其他電子錢包收取消費券，都可將消費券用於這個範疇。