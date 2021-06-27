《彭博》：全球經濟疫後漸復甦　多間央行走向「減碼」時刻

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-27 16:50

據《彭博》報道，新冠疫情後，全球經濟復甦進入新階段，多家央行啟動或計劃退出緊急刺激措施，國際政策制定出現分歧。

報道指，美國聯儲局走向「減碼」時刻，英國、加拿大、挪威、瑞典、南韓和紐西蘭等地的央行也開始紛紛計劃「減碼」路線。中國央行已經換檔，正致力於控制債務。墨西哥、匈牙利和捷克共和國亦提高該國利率。不過，歐洲央行和日本央行表示會維持寬鬆的貨幣政策。

報道引述摩根大通經濟學家消息，預計在今年餘下的時間內，全球平均利率將從當前的1.27%升至1.28%。

聯儲局主席鮑威爾周二（22日）表示，尚未具體說明開始削減其資產購買計劃的時間和方式。報道又指，如果央行動作太快，可能會動搖投資者、打擊市場信心並阻礙經濟復甦；如果動作太慢，隨著房價和其他資產飆升，可能又會引發通膨脹，加劇金融不穩定。

新加坡銀行首席經濟學家Mansor Mohi-uddin認為，如果聯儲局和其他主要央行繼續說服投資者和公眾今年經濟復甦而導致的通脹升溫只是暫時，貨幣政策未來兩年可能會保持寬鬆。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示，就目前而言，美國的復甦以及歐洲和日本擴張速度可能加快，為各國央行提供了減少緊急支持的依據，貨幣政策支持已經見頂。