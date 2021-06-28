貝萊德：高質股被冷落大幅折讓　正於市場上折價出售

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-28 09:35

全球頭號資管巨頭貝萊德公司（BlackRock）的首席投資官Tony DeSpirito在一份新的研究報告中稱，高質量股票相對於大盤的估值折讓，已經達到本世紀初網路泡沫以來的最大水平。

《新浪財經》報道，DeSpirito將高質量股票定義為那些產生利潤和具有定價權的公司（因此，這顯然不包括特殊目的收購公司）。這些公司顯示出強大的會計信譽，能夠有效地管理其資產負債表和現金流，大多數以派息的方式向股東返還資本。

有趣的是，儘管高質量公司的基本特徵令人印象深刻，但在過去9個月裏，這些股票本身卻受到冷落。

貝萊德的研究顯示，自2020年11月宣佈新冠肺炎（COVID-19）疫苗以來，高質量股票的表現一直不佳，估值走低。在全球經濟復甦之際，投資者大多避開或拋售高質量股票，轉而押注風險較高的股票（這些股票在復甦初期獲得強勁漲幅）；而不是在全球經濟復甦期間向高質量股票公司支付高價。

Invesco S&P 500 High Beta ETF的相對錶現就是一個很好的例子，它包括嘉年華公司（Carnival Corp．）和美國聯合航空公司（United Airlines）等風險極高的經濟復甦類股。這隻ETF今年（2021年）迄今的漲幅非常強勁，達到31%，超過了標普500指數13%的漲幅。與此同時，Schwab U.S． Dividend Equity ETF（包括家得寶等優質派息公司）今年僅上漲17%。

$Carnival Corp(CCL.US)$

$United Airlines Holdings(UAL.US)$