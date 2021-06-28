港股跌幅收窄　內銀股偏軟　李寧盈喜曾升兩成｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-28 15:54

美股上周五連續兩日高收，標普500指數收市報4280點，升0.3%；道指升0.7%，收報34433點；納指跌0.1%，報14360點。另港股上周尾連升3日，飆近千點直迫29300點。今早港股半日市，下午1時30分復市。

國家發改委一名官員透露，中國煤價下個月將進入下降通道，另內地市場憧憬居民電價上調，今日可留意電力股、煤炭股。

【15:40】內銀股偏軟

恒指報29266點，跌21點或0.1%，大市成交額812.81億元。

藍籌方面，建行（0939）跌0.5%；工行（1398）最新跌0.4%；友邦（1299）跌1.1%。

相反，藥明生物（2269）及安踏（2020）創新高，最新升3%和5.1%。

【14:03】吉利吐近2%

恒生指數最新報29232點，跌55點或0.19%。

吉利（0175）吐近2%，最新報25.6元，比亞迪（1211）則逆市升1.6%，報232.6元，長汽（2223）亦升1.6%，報25.95元。

【13:56】越秀服務首掛潛水 森松股價揚近兩倍

新股越秀服務（6626）開報4.8元，較招股價低近2%，最新報4.83元，仍然潛水。另外，森松（2155） 開報4.96元，高招股價逾倍，最新升8.87元，高招股價近兩倍。

【13:53】李寧晉身紅底股見105元

李寧（2331）股價開市急升，一度勁飆逾兩成，晉身紅底股見105元，但迅速回順，最新報95.25元，仍升15.31%，成交額12.4億元。李寧最新市值2,376億元。

其他體育用品股，特步（1368）亦飆逾一成，報14.66元；安踏（2020）漲4.5%，報188.1元；361度（1361）亦揚5.95%，報4.45元。

【13:35】恒生指數開報29258點

港股中午開市跌29點或0.1%，報29258點。恒生科指高開53點或0.65%，報8289點。恒生國指開10872點，跌5點或0.05%。大市暫成交額31.98億元。

騰訊（0700）重返600元關，最新報600.5元，升0.33%；美團（3690）漲2%，報336.6元；阿里巴巴（9988）揚2.88%，報221.8元；京東（9618）亦升2.7%，報303元；小米（1810）無升跌，報27.8元。

金融股方面，滙豐（0005）最新報45.75元，跌0.76%；港交所（0388）開報474元，升0.21%；友邦（1299）跌0.46%，平保（2318）跌1.34%。

吉利（0175）上周五公布決定撤回建議人民幣股份發行並在內地科創板上市的申請，今日午股價跌1.92%，報25.55元。

國家發展改革委經濟運行調節局負責人表示，隨著煤炭產量和進口量增加，中國煤價下個月將進入下降通道。相關股份中，中煤能源（1898）最新報4.68元，跌5.84%，兗州煤業（1171）最新報10.4元，跌4.94%。

發改委稱內地居民電價偏低，下一步要還原電力的商品屬性。電力股華能國際電力（0902）升2.71%，大唐發電（0991）升2.31%，華電國際電力（1071）亦升2.36%。