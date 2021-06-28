港股有望高開上試橫行區頂部　A股創業板升逾2%　煤炭股料受壓

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-28 11:59

受今早黑雨影響，港股將延遲至下午一時半開市。受到今早內地A股早市氣氛向好，創業板指升逾2%帶動，恒指繼上周五升逾400點突破二萬九，創三周高後，今日有望高開，上試橫行區頂部29400點。

內地A股今早普遍造好，上證指數連升五日後，今早高開後窄幅偏軟，受累金融股及傳統經濟股回軟，不過深證成指表現更突出，早市升約1%，特別半導體及芯片股等升幅明顯，相信有利港股相關股份表現，例如華虹半導體（1347）及中芯（0981）等。

發改委預警下月煤價將大幅下降，煤炭股今日在A股市場捱沽，相信港股跟隨受壓。（路透社）

板塊方面，今日要留意煤炭股。發改委預警下月煤價將大幅下降，原因是夏季水電、太陽能發電增長，以及煤炭產量和進口量增加，煤炭的供需矛盾將趨於緩解。消息一出，今早內地動力煤期貨瀉逾7%，焦煤、焦炭亦挫近4%。

煤炭價格應聲下挫 料本港煤股跟隨跌勢

A股市場煤炭股急挫，其中本港上市的兗煤(1171)及中煤能源(1898)，其A股股價齊挫7%，煤炭股一哥神華(1088)A股跌幅較細，亦挫2.9%，相信跌勢將延伸至港股市場。

藍籌股吉利汽車(175)宣布撤回科創板上市申請，這個消息固然對股價並不是正面消息，不過早前市場亦早有所聞，相信是由於吉利擬在科創板上市的業務，創科元素不足以說服監管機構批准在科創板上市，加上內地近日亦有放慢科創板審批上市的趨勢，因而令到吉利汽車要撤回上市申請。

交銀國際發佈報告，目前科創板審批速度放緩可能是觸發吉利撤回上市的主要原因。不過，該行相信吉利將繼續尋求其他融資方法來推動電動汽車的發展。投資者將繼續關注集團新車型的開發，如極氪的發展和基於SEA平台的電動汽車部署，維持予股份買入評級。

因此，相信吉利股價今日會受壓，特別是股份過去一個月累積升幅達30%，初步支持位可留意十天線，約24.3元左右。