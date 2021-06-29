納指再破頂　港科技股仍弱勢　專家拆局︰有少少外憂內患情況

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-06-29 07:30

美國科技股回勇，納指再創新高；惟獨本港科技股斯人獨憔悴，除了手機設備股瑞聲（2018）、舜宇（2382）有較大反彈外，內地科技巨頭阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）均從高位分別下跌逾兩成和三成。

追蹤30隻科技股的恒生科技指數，徘徊8000點上落，距離高位仍差約25%。中美科技股走勢分野，易方​資本認為主要受3大因素影響，惟難斷言本港科技股無機會回勇。

政治及政策風險猶在

美國總統拜登上台，對中國的施壓有增無減，近日擴大禁止美國人投資中國企業名單，雖然將與軍方無關的小米集團（1810）剔除，但制裁公司數目增加11間至59間。易方資本投資總監王華表示，「美國針對科技股的清單，始終令市場有個隱憂；加上內地整治互聯網、E-Commerce﹙電商﹚公司，就連教育板塊都整頓，所以科網股有少少外憂內患的情況，目前市場未清楚後續會有甚麼政策風險，都是一個隱憂。」

近期Ａ股表現較反覆，市場流動性也是一大因素。（資料圖片）

政治風險之外，市場流動性也是一大因素。易方​資本高級分析師關博文表示：「本港科技股弱勢，內地資金比較緊絀，A股表現也是較反覆。而且，近期北水在香港買賣也不是特別多，關注點也不是在科技股這邊，始終行業監管也比較嚴。」根據港交所數據顯示，北水流入港股速度大幅緩，過去一周流入金額亦只有約100億元，故市值較大的科技股普遍難以炒上。

早前市場擔心央行不想釋放流動性，資金流動偏緊張。惟在黨慶前夕，央行在持續4個月100億元人民幣逆回購操作後，在上周四突然開展300億元逆回購，相當於往市場淨投放200億元，這是自今年3月以來，公開市場逆回購操作量單日首次超過100億元。央行此番舉動，相信是為了維持市場合理流動性。

除了抖音外，快手、京東等科企未能成功向外擴展，將加劇內部競爭。（資料圖片）

憂未能成功「出海」 內部競爭大

不過，科技股作為「長青」板塊，關博文認為，若果後續有好消息，科技股也還是有機會的，「例如近期手機設備股回勇，就是早前跌得比較慘，好像舜宇、瑞聲近期亦由低位反彈逾四成，反彈力比較強。」

至於內地《反壟斷法》因素已大致反映，但後續影響有待觀望。關博文續指：「看美團（3690）早前雖受反壟斷法影響，但目前已反彈了很多，大家擔心不是反壟斷法本身，而是帶來的後續影響。無論《反壟斷法》存在與否，在更多新晉科網企業加入下，內地競爭其實愈來愈激烈，而電商壓力料會較大。而且除了抖音外，拼多多（PDD）、京東（9618）、快手（1024）等科網企業未能很成功『出海』，亦致內部競爭加大。」