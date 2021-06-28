財匯局明年開始徵費　覆蓋上市公司買賣雙方核數師

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-28 18:37

財務匯報局在2019年獲港府批出種子基金營運，因而轄免2019年10月至2021年年底的徵費。財匯局最新公布，將會於2022年1月1日起，向證券買賣雙方、公眾利益實體（即上市公司等）及公眾利益實體核數師徵費。聯交所將會代向證券買賣雙方，分別收取每宗交易金額0.00015%的財匯局交易徵費。以每10,000元交易計算，財匯局將收取1.5港仙（經折合後，收取2港仙）。

財匯局向公眾利益實體收取費用為每年預繳上市費用的4.2%；公眾利益實體核數師也須按上市公司數目、總酬金而繳付的徵費，每家上市公司將收取6,155元，以及指明項目總酬金的0.147%。

據聯交所通告，證券莊家交易、中華通交易所參與者經中華通服務買入及賣出中華通證券或股票期權交易均無須繳付財匯局交易徵費。

事實上，港府早前已上調股票印花稅，今年8月1日提高股票印花稅至0.13%、港交所交易費費率為0.005%、證監會徵費為0.0027%。

聯交所向交易所參與者表示，因應由徵費生效起，券商須為財匯局交易徵費的計算及經本交易所繳付財匯局交易徵費及早準備，包括優化經紀自設系統、後勤系統、相關應用程式及運作設備。