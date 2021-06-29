騰訊連日捱沽　徘徊牛熊分界線　掃貨前兩大賣點要知道

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-06-29 07:35

騰訊（0700）近月表現弱勢，由2月中旬高位773.9元，反覆跌穿700元關口、600元關口，昨日﹙28日﹚收報595.5元，仍在250天綫爭持，技術走勢明顯弱勢。除了受累北水連日沽貨外，旗下騰訊音樂（TME）傳將在黨慶後被重罰，同樣利淡。不過，有分析認為，騰訊目前估值合理，雖然不能再預期業績有超高速的增長，但「前景也是可以的！」

騰訊（0700）走勢，近日教不少股民失望。該股最近失守600元大關，在250天線徘徊。這隻「北水」愛股，在過去20個日經「港股通」已錄淨流出約95億元。

外電傳出騰訊音樂將被處罸，料市場應該都充份預期了。（資料圖片）

「北水比較保守，也不是一定要買騰訊！」講及騰訊近日弱勢原因時，易方​資本高級分析師關博文不難找出多個理由，他續指︰「短期太多因素影響，最新騰訊持股的Soul暫停赴美上市，加上內地監管漸趨嚴格，會挑大間起示範作用，所以騰訊相對低調，在金融業務會比較合規些，走得比較謹慎。至於外電傳出騰訊音樂將被處罸，市場應該都充份預期了，只是看甚麼時候被罰和罰多少。」

沒有疫情 遊戲增長仍然強勢

回到基本面，關博文認為除了視頻號可作為騰訊催化劑外﹙相關閱讀︰「躺平主義」谷起短視頻 專家睇好潛在商機︰利用人的懶惰變流量﹚，騰訊自身遊戲業務亦十分強勁。調查機構Sensor Tower發表的報告指，5月共有39個內地手機遊戲公司入圍全球手遊發行商收入榜首一百位，營業收入合計近23.9億美元，貢獻首百間手遊發行商收入的40.3%，其中騰訊收入排名首位；而5月份內地App Store收入榜中，騰訊旗下《王者榮耀》及《和平精英》亦分別排首兩位。

即使沒有疫情，騰訊遊戲業務增長仍然強勢。（路透社）

去年疫情下，確實為騰訊遊戲造成特別大的利好。市場有聲音擔心若疫情過後，會否為騰訊增長帶來放緩。關博文明確表示：「不必擔心遊戲增長放緩。長遠而言，疫情不會改變遊戲軌道。有些行業如在綫教育可能會因疫情變化而有所影響，惟即使沒有疫情，騰訊遊戲增長仍然強勢，始終騰訊『出海』多年，並入股好多歐美手遊，競爭優勢明顯。」

現估值處合理水平

騰訊累跌逾兩成，並處250天綫爭持，吸引不少人入場博反彈，但關博文明提醒，騰訊現價只屬合理水平，「目前騰訊預測市盈率約33倍，核心利潤增長30%，不算是很快，故估值不算是便宜，也不是貴！」根據彭博數據顯示，騰訊最近8年估值介乎25至40倍區間運行，目前處於中軸位置。

目前科技股眾多，當中更有不少是沒有盈利的科技股，像嗶哩嗶哩（9626），憧憬短線增長或很快，股價短綫反彈力亦強，但騰訊是另一個類別，「騰訊是有盈利的科網企業，就像海外的Facebook（FB）、Google，是很大型的科企，又賺到錢，但增速未算很快。惟若將時間拉長看，始終騰訊是中國少有在海外有很多布局的公司，前景也是可以的！」