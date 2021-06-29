人行召開會議釋放多項重要信號

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-29 08:45

中國人民銀行網站周一（28日）公布新一階段貨幣政策的主基調。非銀資金緊張只是暫時的，季末資金緊張的情況可能持續不了幾天了。

國泰君安覃漢認為，人行已經明確轉「鴿」，「內外兼柔」可能是下一階段貨幣政策的主基調。非銀資金緊張衹是暫時的，季末資金緊張的情況可能持續不了幾天了。

國泰君安指出，人行二季度例會對「大局」、「穩」的關註明顯增強，表述較一季度發生三個變化：增加經濟運行「穩中加固」、「穩中向好」的表述，對「穩」的重視明顯上一個臺階；對經濟環境的表述，從一季度的「國內經濟積極因素明顯增多」，變為「國內外環境依然複雜嚴峻」，對國內經濟的表述變得更加悲觀；增加「維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性」的表述，首次提及「大局」概念。

國內貨幣政策基調再次微調，從一季度「內剛外柔」轉變為二季度的「內外兼柔」。

短短千字的會議紀要中，光「穩」字就出現15次，「穩中加固」、「穩中向好」、「大局平穩」都是首次出現的表述，貨幣政策對「經濟平穩」的關注給予了更高權重，在「穩字當頭」的主基調下，貨幣政策趨勢性轉松的信號已經較為明確。

國內環境依然嚴峻複雜，資金面中長期維持平穩的必要性大幅上昇。

信用收縮已經持續半年，在「寬信用」向「緊信用」轉換的過程中，經濟動能邊際趨緩的信號提前出現，5月經濟數據全面低於預期。我們認為，下半年經濟不及預期的因素增多，出口高增長趨勢大概率會被打破、消費復甦尚未預見較強內生動力、投資端亦受到房地產嚴監管的約束。在二季度例會中，決策層對國內經濟的悲觀預期明顯上昇，出於對沖基本面下行風險打提前量的考慮，在未來相當長一段時間內，資金面平穩運行的可能性更大。

貨幣政策更加關注「大局」，經濟保持韌性需要人行繼續「補水」。

政策層對「大局」的關注放在了關鍵位置，除了經濟大局外，金融市場的穩定性也尤為重要。上周人行對沖「組合拳」打出後，債市資金預期「鐘擺」已經由「緊張」擺回「平穩」，目前唯一可以對國內債市產生「脈沖」的就是供給，為了維護債市「大局」平穩，即便是為對沖下半年地方債放量，也需要人行繼續「補水」。

人行6月28日繼續維持300億逆回購操作，GC和DR利差大幅走闊，GC和DR的隔夜和7天利差分別擴大至249bp和141bp，在上半年非銀資金一向充裕的情況下，非銀資金突然緊張，讓剛剛恢復樂觀的債市情緒再次緊張起來，T主力合約大幅收跌0.14%。

結合人行二季度例會傳遞的信號，國泰君安認為，非銀資金緊張衹是暫時的，季末資金緊張的情況可能持續不了幾天了。

會議全文如下﹕

會議分析了中國及國際經濟金融形勢。會議認為，2021年以來中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，有力實施宏觀政策，國民經濟總體延續穩定恢復態勢。穩健的貨幣政策保持連續性、穩定性、可持續性，科學管理市場預期，大力服務實體經濟，有效防控金融風險。貸款市場報價利率改革紅利持續釋放，貨幣政策傳導效率增強，貸款利率穩中有降，人民幣匯率預期平穩，雙向浮動彈性增強，發揮了宏觀經濟穩定器功能。

會議指出，當前中國經濟運行穩中加固、穩中向好，但國內外環境依然複雜嚴峻。要加強國內外經濟形勢的研判分析，加強國際宏觀經濟政策協調，防範外部衝擊，集中精力辦好自己的事，搞好跨周期政策設計，支持經濟高質量發展。

穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，把握好政策時度效，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性。

進一步發揮好再貸款、再貼現和直達實體經濟貨幣政策工具等措施的牽引帶動作用，落實好普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃延期工作，綜合施策支持區域協調發展，加大力度支持普惠金融，引導金融機構加大對科技創新、小微企業和綠色發展等領域的支持。

深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，增強金融市場的活力和韌性，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。

健全市場化利率形成和傳導機制，完善人行政策利率體系，優化存款利率監管，調整存款利率自律上限確定方式，繼續釋放貸款市場報價利率改革潛力，推動實際貸款利率進一步降低。

深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期管理，促進內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，研究設立碳減排支持工具，以促進實現碳達峯、碳中和為目標完善綠色金融體系。

推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

會議強調，堅持穩中求進工作總基調，穩字當頭，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，堅持擴大內需戰略，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，靈活精準實施貨幣政策，處理好恢復經濟與防範風險的關係，保持經濟運行在合理區間，推動經濟在恢復中達到更高水平均衡。

本次會議由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席易綱主持，貨幣政策委員會委員丁學東、連維良、陳雨露、劉國強、寧吉喆、郭樹清、易會滿、田國立、劉世錦、王一鳴出席會議。鄒加怡、潘功勝、蔡昉因公務請假。中國人民銀行南京分行、武漢分行、西安分行負責人列席會議。