期結日恒指料上試29400點　美銀行增派息　滙豐值得關注

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-29 09:28

科技股帶動，美股標指及納指隔晚雙雙破頂，港股上日半日市微跌19點整固後，今日是期指結算日，相信恒指有望上試近來橫行區的區間頂部29400點，本港科技股相信可以跟隨升勢，反而體育用品股升幅過急，料會先行回順。

美股隔晚個別發展，標普五百指數連升3天，與科技股主導的納指齊見新高，不過道指則回吐，主要受累波音及能源股跌勢所拖累。美股科技股中，焦點股可謂是Facebook，股價急漲逾4%，推升股價原因之一是美國聯邦政府和多個州聯手對Facebook提出的兩個反壟斷訴訟，被美國地區法官駁回。Facebook市值歷來首度突破一萬億美元大關，為第五間美股公司登上萬億市值。

本港科技股可望跟隨向好，特別是內地網絡遊戲平台網易，上日美股ADR造好，較港股收市價走高3.5%。

至於股王騰訊（0700），在美股ADR股價已經逼近600元，較本港上日收市價高出0.5%，不過，要在半年結前，進一步向上的難度較高，原因是騰訊近期仍受到內地投資者北水沽貨，上日北水淨流出26.32億港元，五日來累計錄逾90億元淨流出。

另外銀行股亦值得留意，因為大摩、富國銀行等多間美國銀行宣布恢復派息，支持股價向好，當中加派息兼宣布120億美元回購計劃的大摩，於盤後股價走高近3%。這批大銀行相繼恢復派息，主因美聯儲如期提前解除疫情期間對銀行業的派息和回購限制。

美國銀行能夠大增派息，補償股東在去年疫情期間停止派息，市場下一步會關注，在本港上市的大象滙豐，在派息政策上會否有望作出調整。

最後，體育用品股上日急升，領升的是發盈喜的李寧，單日抽高13.6%，盤中更一度創新高見105元，曾晉身「紅底股」。不過，由於升幅急令到估值已經極快地抽升至約70倍預測市盈率，高於同業安踏及特步的40倍至50倍市盈率，因此未有貨者，不值得高追。