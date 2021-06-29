恒指曾失守29000點　科指跌穿8200點｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-29 13:19

港股昨日終止連續3日累飆近千點，收市報29268點，跌19點。今日期指結算，恒指「黑期」跌約70點，在29170點水平附近。

【13:18】港股午後跌幅擴大

港股曾失守29000點，最新報29001點，跌266點，國指最新報10740點，跌122點，科指最新報8179點，跌97點。

【12:10】美團、阿里跌逾1%

港股半日高開低走，恒指中午收報29043點，半日挫225點或0.77%，恒生科指跌91點或1.1%，收報8185點，恒生國指收報10754點，跌109點或1.01%。半日大市成交額765.45億元，北水淨流入4.09億元。

美團（3690）半日下跌1.4%，收報324元；阿里巴巴（9988）亦跌1.4%，收報218.8元；騰訊（0700）微跌0.5%，收報592.5元；京東（9618）則升0.53%，收報301.8元。

中石化（0386）半日挫3.4%，中午收市報4元，暫為藍籌表現最差。中石油（0857）亦跌3.2%，收報3.74元。中海油（0883）跌近2%，收報8.91元。

海底撈（6862）半日飆逾8%，中午收市報40.4元，暫為表現最好的藍籌。信義光能（0968）亦反彈4.9%，收報17.16元。

銀行股半日普遍下跌，滙豐（0005）下降1.4%，中午收報45.35元；工行（1398）亦跌1.28%，創30天新低，收報4.63元，建行（0939）微跌0.5%，收報6.13元，中國銀行（3988）跌0.71%，收報2.79元。

友邦（1299）逆市造好半日升0.31%，收報96.1元。平保（2318）則挫1.61%，收報76.6元。

【11:40】信義光能逆市升4.4%

港股跌幅擴大至逾200點，最新報29031點，跌236點或0.81%，恒生科指跌86點或0.1.05%，報8217點，恒生國指報10772點，跌91點或0.84%。大市成交額暫為698.43億元。

騰訊（0700）跌0.67%，報591.5元；阿里巴巴（9988）挫1.26%，報219.2元；美團（3690）亦跌近1%，報325.4元。

信義光能（0968）逆市升4.4%，報17.08元；新特能源（1799）亦升近4%，報16.22元；福萊特玻璃（6865）漲2.9%，報32.05元。

滙豐（0005）跌逾1%，友邦（1299）微升0.21%，報96元。

【11:00】海底撈逆市彈近8%

海底撈（6862）一度彈近一成，高見41.1元，現造價40.35元，仍升7.9%，成交額4.78億元。

【10:50】「三桶油」向下

恒生指數最新報29131點，跌136點或0.5%；恒生科指亦轉跌24點或0.29%，報8252點，成交額暫為554.76億元。

體育用品股略回吐，李寧（2331）今早低開後回升近3%，高見96.65元，現造價94.95元，微升1.17%；安踏（2020）則跌2.06%，報185.8元；特步（1368）亦跌2.45%，報14.34元。

「三桶油」向下，中石化（0386）瀉3.4%，報4元，中石油（0857）挫2.6%，報3.76元，中海油（0883）跌1.54%，報8.95元。

【10:06】包浩斯轉賺兼增派息 股價飆逾兩成八

包浩斯（0483）昨日公布業績轉賺兼增派息，股價一度抽高逾52周新高見1.34元，爆升28.8%，最新造價1.27元，仍漲22.12%，成交額847萬元。

歐舒丹（0973）一度飆8.2%，見31.15元創新高，最新升3.3%，報29.75元，成交額3,375萬元。公司截至今年3月底止年度盈利錄得1.55億元歐羅，按年增長32.93%，創新高。每股派末期息0.03687元。

中燃（0384）去年多賺14%兼派末期息45仙，股價一度插近7%，低見23.55元，最新報23.75元，跌6.13%。

【10:00】滙豐跌逾1.5%

恒生指數倒跌118點或0.38%，報29156點；恒生科指最新報8321點，逆市升45點或0.55%。

滙豐（0005）跌幅擴大至1.5%，低見45.1元，最新報45.2元。

恒大系逆市向上，恒大（3333）升0.4%，報10.4元；恒大物業（6666） 升3.33%，報9.93元；恒大汽車（0708）升1.8%，報29元。另恒騰（0136）升1.7%，報6.48元。

汽車股吉利（0175）靠穩，現造價25.6元，升0.4%，比亞迪（1211）漲1.87%，報239.2元，長汽（2333）漲0.6%，報26.35元。

半新股松森（2155）倒插3.71%，報8.57元。

【09:31】滬指險守3600點

滬深兩市今早個別發展。滬指險守3600點，開報3601點，低開4點或0.13%；深證成指開報15187點，高開37點或0.25%；創板指開報3438點，高開26點或0.76%。

【09:20】恒生指數高開23點

恒生指數高開23點或0.08%，報29291點。恒生科指高開22點或0.28%，報8299點。恒生國指開報10874點，升10點或0.1%。大市暫成交額35.86億元。

騰訊（0700）開報600元，升0.76%；美團（3690）漲0.3%，報329.6元；阿里巴巴（9988）平開，報222元；京東（9618）微升0.07%，報300.4元；小米（1810）則跌0.72%，報27.5元。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.76%，報45.55元；港交所（0388）開報479元，升1.1%；友邦（1299）升0.78%，報96.55元；平保（2318）升0.3%，報78.1元。