港股結算日倒跌逾百點　滙豐跌逾1.5%　恒大系逆市向上｜持續更新

港股昨日終止連續3日累飆近千點，收市報29268點，跌19點。今日期指結算，恒指「黑期」跌約70點，在29170點水平附近。
【10:06】包浩斯轉賺兼增派息 股價飆逾兩成八
包浩斯（0483）昨日公布業績轉賺兼增派息，股價一度抽高逾52周新高見1.34元，爆升28.8%，最新造價1.27元，仍漲22.12%，成交額847萬元。
歐舒丹（0973）一度飆8.2%，見31.15元創新高，最新升3.3%，報29.75元，成交額3,375萬元。公司截至今年3月底止年度盈利錄得1.55億元歐羅，按年增長32.93%，創新高。每股派末期息0.03687元。
中燃（0384）去年多賺14%兼派末期息45仙，股價一度插近7%，低見23.55元，最新報23.75元，跌6.13%。
【10:00】滙豐跌逾1.5%
恒生指數倒跌118點或0.38%，報29156點；恒生科指最新報8321點，逆市升45點或0.55%。
滙豐（0005）跌幅擴大至1.5%，低見45.1元，最新報45.2元。
恒大系逆市向上，恒大（3333）升0.4%，報10.4元；恒大物業（6666） 升3.33%，報9.93元；恒大汽車（0708）升1.8%，報29元。另恒騰（0136）升1.7%，報6.48元。
汽車股吉利（0175）靠穩，現造價25.6元，升0.4%，比亞迪（1211）漲1.87%，報239.2元，長汽（2333）漲0.6%，報26.35元。
半新股松森（2155）倒插3.71%，報8.57元。
【09:31】滬指險守3600點
滬深兩市今早個別發展。滬指險守3600點，開報3601點，低開4點或0.13%；深證成指開報15187點，高開37點或0.25%；創板指開報3438點，高開26點或0.76%。
【09:20】恒生指數高開23點
恒生指數高開23點或0.08%，報29291點。恒生科指高開22點或0.28%，報8299點。恒生國指開報10874點，升10點或0.1%。大市暫成交額35.86億元。
騰訊（0700）開報600元，升0.76%；美團（3690）漲0.3%，報329.6元；阿里巴巴（9988）平開，報222元；京東（9618）微升0.07%，報300.4元；小米（1810）則跌0.72%，報27.5元。
金融股方面，滙豐（0005）低開0.76%，報45.55元；港交所（0388）開報479元，升1.1%；友邦（1299）升0.78%，報96.55元；平保（2318）升0.3%，報78.1元。