「連登契媽」向美證券交易委員會遞件　申請比特幣ETF

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-06-29 11:55

美媒《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）於當地時間5月28日報道，方舟投資公司（Ark Invest）創辦人Cathie Wood向美國證券交易委員會（SEC）遞交了創立比特幣交易所交易基金（ETF）的申請文件。

Cathie Wood德長期作為比特幣堅實的看多交易者，一直在尋求收購如Coinbasa和Grayscale等比特幣信託等數碼資產的代理商，但現在Cathie Wood似乎打算直接持有比特幣資產。

根據SEC提交的文件，該檔ETF的投資目標是追蹤比特幣的表現，如果獲得SEC批准，該ETF將以股票代碼「ARKB」進行交易。

過去幾周比特幣面臨不少利淡消息，特斯拉（Tesla）行政總裁Elon Musk宣佈停止接受比特幣付款，而最嚴重的則是來自中國大陸對境內礦場的打壓，比特幣的價格從高位跌落，一直在3.4萬美元左右徘徊，無力收復5月高點。在通脹擔憂降臨以及國際黃金價格持續下探之際，各路投資人都在關注黃金能否守住三萬美元的關卡，也有不少人士認為金價可能會下探兩萬美元。

Catherine Wood周一向SEC遞交比特幣ETF的申請文件，如獲許可將以「ARKB」作為股票代碼進行交易。（ARK website）

基於比特幣的高度波動性質，方舟公司也承認了數碼資產的此一特性並給出了風險提示：「比特幣的市場價值與任何特定的公司、政府或資產無關。比特幣的估值取決於對比特幣網絡價值的未來預期、比特幣交易的數量以及比特幣作為一種資產的整體使用情況。這意味着比特幣的很大一部分價值是投機性的，這可能導致波動性增加。根據比特幣的估值，投資者可能會在信託持有的比特幣中經歷重大收益、損失和（或）波動。」

就在上周SEC推遲批准了首支比特幣ETF的決定，SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）呼籲加強對加密貨幣交易所的監管措施，以強化對投資者的保護，但是到目前為止，仍有八隻比特幣ETF向其提交了申請文件。

Coinbase自今年上市以來，就是方舟基金的十大持股之一，而Grayscale Bitcoin Trust是方舟下一代網路交易所交易基金（ARKW）的十大持股之一。

Catherine Wood指出，若比特幣在大盤指數中每家公司中取代現金的水平提高到10%，則比特幣價格將上漲於40萬美元。（Reuters）

凱撒琳伍德表示，她認為未來比特幣會成為平衡投資組合的一部分，根據方舟公司的估計，如果標普500（S&P500）指數的成份股中，美加公司1%的現金轉換成比特幣，那比特幣的價格將比當前水平上漲超過四萬美元。該公司也指稱，比特幣在大盤指數中每家公司取代現金的水平提高到10%，則比特幣價格將上漲於40萬美元。

凱撒琳伍德今年早些時候接受CNBC採訪時，表示隨着詹斯勒被提名為SEC主席，SEC可會在拜登（Joe Biden）執政時開始對加密貨幣產生好感，詹斯勒是一名長期金融家，曾在麻省理工學院教授數碼貨幣課程。

目前加拿大的多倫多交易所是唯一批准比特幣ETF上市的地方，此次SEC的態度如何值得持續關注。