奈雪的茶後又有小鵬　港交所連升五日能否再上?

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-29 13:07

新股市場轉旺，內地連鎖茶飲股奈雪的茶（2150）今日公布招股結果，錄得超額認購431倍，逾64萬人申請，要抽40手方可穩獲一手。新能源車股小鵬汽車（9868）亦將於明日截止招股，計及小鵬同期有合共十間新股正在招股，場面是數月來最「墟冚」的。新股旺場，港交所（0388）理應可以受惠走高，股價已經連續上升第五日，能否打破數個月來的橫行悶局呢?

專家解釋指，港交所今年預測市盈率達到45倍，已經充分反映了IPO帶來的上市費用增加，加上港股市場欠缺升市主題，即使近期恒指突破二萬九，創近一個月高位，不過成交未見大升，要進一步突破三萬點難度很高，變相限制了港交所的反彈力度。

計及小鵬同期有合共十間新股正在招股，場面是數月來最「墟冚」的(資料圖片)

新股旺場 港交所連升五日

本港新股旺場，繼今年新股賺錢王時代天使（6699）本月上市後，奈雪的茶吸引逾64萬人申請，要抽40手方可穩獲一手。近日又吸引小鵬汽車回港上市，為本港新能源車股份增添重要一員。更進一步的是，下半年將有新一間旗艦級新股上市，就是全球最大免稅店集團中國中免股份。消息指集資額最多70億美元，有望超越今年初快手上市時創下的62億美元，成為阿里巴巴2019年11月集資129億美元後，近兩年來香港最大宗新股上市。

新股接踵而至，港交所走勢會否出現突破?股價走勢上，港交所自2月底高位582.54元行人止步，在一個月內急速下跌逾25%，於420元左右跌勢喘定，其後進入橫行局面。不過，情況在近來出現轉變，踏入本月下旬，新股市場轉旺，港交所至今已經連升五日，累計升幅超過5%。

金利豐證券研究部執行董事黃德几直言，欠缺大型重磅股推動大市下，港股成交額難言突破。（陳嘉碧攝）

黃德几：政策風險仍困擾港股 港交所難破本月高位

金利豐證劵研究部執行董事黃德几接受訪問時表示，認為近期港股氣氛有所改善，特別是新經濟股，如阿里及美團等低位見吸納。不過始終科網龍頭股仍舊要受到內地反壟斷政策影響，是未來一季仍然要面對的政策風險。此外，舊經濟股如重磅股匯豐等乏善可陳，中移動亦已反映回歸A股上市的利好影響，相信在欠缺大型重磅股推動大市下，港股成交額難言會有突破，港交所股價亦未能有太大支持，相信難以突破本月初的高位495元。

投行高盛表示，分析了經常被認為是港交所中期盈利驅動力的大因素，包括將有更多ADR股票成交量轉移到本港，以及有機會來年推出 MSCI 中國A股指數期貨等，不過相關利好因素，仍存在不確定性，因為要需獲得監管部門的批准和投資者的同意。現時估值上，預測市盈率44倍以上，已經反映了相關利好因素。第三、集團的第二季業績表現將發布，料對股價造成下行壓力。