本港零售銀行首季稅前經營溢利減少19.7%　淨息差跌至0.97％

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-29 20:35

儘管新冠病毒疫情持續，並對全球經濟造成影響，金管局表示本港銀行體系在今年首季度維持穩健。金管局發表季度報告顯示，今年首季零售銀行整體除稅前經營溢利按年減少19.7%，主因是零售銀行淨息差收窄導致淨利息收入減少。然而，外滙及衍生工具業務收入與費用及佣金收入增加，以及貸款減值撥備減少，抵消了持續低息環境對盈利造成的部分負面影響。

報告指出，銀行業貸款總額在今年首季增長2.8%，不同貸款類別均錄得增幅。中國內地相關貸款增加4.4%，至4.752萬億港元，佔資產總額的16.4%。銀行業存款總額則增加1.2%，其中港元存款增加2.7%。

期內，特定分類貸款比率由去年底的0.9%微降至今年首季末的0.89%，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由0.96%下降至0.88%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.27%微升至0.28%，住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅處於0.04%。

此外，首季零售銀行的外滙及衍生工具業務收入按年增長3.33倍，而收費及佣金收入上升19.9%，淨利息收入減少27.7%，貸款減值撥備則減少62.2%。同時，零售銀行淨息差為0.97%，按年下跌0.54個百分點。