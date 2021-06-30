恒生指數跌約50點　阿里、京東齊升逾1%　航運股續上揚｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-30 11:43

港股今日為半年最後一個交易日，昨日收市再失守二萬九，收報28994點。隔晚美股工三大指數全線向上，道指盤中高見34469點，收報34292點，升9點。納指創出14535點的紀錄新高，收報14528點，升27點或0.19%；標指亦創出4300點的新高，收報4291點，微升1點。

【11:35】航運股續上揚

恒生指數最新跌47點，報28946點。恒生科指轉升不足6點，報8207點。大市成交暫為643.77億元。

藍籌股方面，滙豐（0005）微跌0.33%，報45.1元；港交所（0388）跌逾1%；友邦（1299）則升1.15%，報96.8元。

美團（3690）倒跌近1%，阿里（9988）、京東（9618）均升逾1%。

航運股再度上揚，東方海外 （0316）飆逾半成，報169.3元，盤中高見173元，創逾1年新高。中遠海控（1919）漲3.5%，報19.44元；中國外運（0598）升1.9%；太平洋航運（2343）升1.9%。

【11:30】上證指數靠穩 創業板指升近2%

內地股市半日向上，上證指數靠穩，中午收升9點或0.24%，收報3582點；深證成指漲122點或0.82%，收報15122點。兩市成交額合共5,784億人民幣。

滬深300指中午收報5212點，半日升21點或0.42%；創業板指收升59點或1.74%，收報3465點。

【10:50】「三桶油」靠穩

港股再度徘徊於29000點，最新報28957點，跌36點或0.13%。大市成交金額暫為502.16億元。

半導體股中芯國際（0981）最新報23.9元，升2.4%；華虹半導體（1347）亦升2.7%，報43.55元。

油股中海油（0883）回上0.9%，報8.91元；中石化（0386）亦微升0.5%，報3.97元；中石油（0857）則揚1.6%，報3.76元。

友邦（1299）漲逾1%，最新報96.95元，成交金額6.54億元。

【10:10】體育用品股、汽車股偏軟

恒生指數轉跌18點或0.07%，報28975點。恒生科指最新報8200點，跌不呎1點。成交額暫為351.76億元。

體育用品股李寧（2331）續升逾2%，最新報97.15元；特步（1368）亦升2.65%，報14.72元；安踏（2020）則跌0.16%，報187.7元。

汽車股疲弱，吉利（0175）插4.7%，報24.1元；比亞迪（1211）亦跌1.86%，報232.2元；長汽（2333）瀉3.11%，報24.9元。

【09:51】濠賭股普升 銀娛、金沙飆逾4%

據報港澳最快擬下月中有限度通關，濠賭股普升，銀河娛樂（0027）升4.11%，澳博控股（0880）升3.6%，永利澳門（1128）升1.83%，金沙中國（1928）升4.06%。

【09:45】科指未企穩8200關

恒生指數升幅收窄，最新報29034點，升39點或0.14%。恒生科指轉跌2點或0.03%，報8198點，暫未能企穩8200關。

【09:44】賓仕國際插近兩成

奈雪的茶「影子股」賓仕國際（1705）插近兩成，最新報0.71元。公司截至今年3月底止年度業績，盈利58.3萬元，按年大跌46.95%，每股盈利0.15仙；不派末期息。

奈雪的茶（2150）今日首日上市潛水，較招股價19.8元插逾一成，最新報17.8元。一手500股，賬面暫蝕1,000元。

另一隻新股和黃醫藥（0013）首日上市，較招股價40.1元高開28.18%，最新報55.8元，漲近四成。以一手500股，賬面賺7,850元。

【09:31】內地股市個別走勢

內地股市個別走勢，上證指數最新報3571點，跌1點，深證成指則升6點，報15006點。滬深300亦跌不足1點，報5190點。創業板指升1點，報3407點。

【09:20】恒生指數高開113點

恒生指數高開113點或0.4%，報29107點。恒生科指高開48點或0.59%，報8249點。恒生國指開報10807點，升49點或0.46%。大市暫成交額57.44億元。

科技股早段造好，騰訊（0700）高開1.19%，報597.5元；美團（3690）開高1.6%，報329元；阿里巴巴（9988）亦高開1.19%，報222元；京東（9618）升2.5%，報309.6元；網易（9999）亦漲2.9%，報178.1元；小米（1810）微升0.18%，報27.5元。

金融股方面，友邦（1299）宣布入股中郵保險，投資120.33億元人民幣，今早股價高開1.9%，報97.55元；平保（2318）則微跌0.07%，報76.55元；滙豐（0005）跌0.55%，報45元；中銀香港（2388）跌0.19%；港交所（0388）開跌0.26%，報467.4元。

大快活（0052）昨公布年度業績，公司撇除保就業補助虧損將錄約2,960萬元，並表示派息比率冀維持在七至八成。今早股價平開，報17.98元。