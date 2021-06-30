搞對台｜美參議員鼓勵市民投資比特幣　墨西哥央行卻禁用虛擬貨幣

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-30 08:57

與美國參議員的態度不同，墨西哥央行宣佈禁止在本國金融體系中使用虛擬貨幣。

綜合媒體6月30日報道，美國懷俄明州共和黨參議員Cynthia Lummis週二（6月29日）表示，她鼓勵普通投資者購買比特幣（Bitcoin）作為退休計劃的一部分。Lummis還推動美聯儲（Fed）推出自己的數字貨幣。她認為，這將有助於保持美元作為世界儲備貨幣的地位。

在詳述其比特幣投資建議時，Lummis提倡將該加密貨幣作為對沖通脹的策略，並表示「我們不可能隨著時間的推移使美元貶值」。

Lummis稱她有五枚比特幣，在2013年以330美元的價格買入了首枚比特幣。Lummis將持有比特幣描述為使退休投資組合多元化的好方法。「我不希望每個人把所有的錢都投在比特幣上，就像我不希望每個人都把所有的錢換成美元壓在牀底一樣，」她説，「我喜歡多元化。」

Lummis補充説，其他加密貨幣也可能有賣點，但她對比特幣以外的市場知之甚少。

值得一提的是，據中國央視新聞報道，當地時間6月28日，墨西哥中央銀行（Banxico）、墨西哥財政部及國家銀行和證券委員會發表聯合聲明，宣佈虛擬貨幣不是墨法定貨幣，禁止在該國金融體系中使用。

在聲明中，墨西哥金融監管部門多次提醒，將比特幣、乙太幣等虛擬貨幣或加密貨幣作為交換媒介、價值儲存或投資手段存在風險。墨西哥所有金融機構未經授權不得提供相關服務，並且明確指出，違者將受到處罰。